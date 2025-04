Keine Abfallsammlung am Karfreitag – Ersatztermin am Samstag zuvor

Die APM Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark GmbH informiert, dass die für Karfreitag geplanten Entsorgungstouren vorgezogen werden. Egal ob Restmüll, Papier, Bio- oder Grünabfälle – alle Abfälle, die eigentlich am Karfreitag, dem 18. April, abgeholt werden sollten, werden am Samstag, dem 12. April, vorgezogen.

Die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Potsdam-Mittelmark werden gebeten, ihren (Abfall-) Kalender, ihre Müllman-App, den Online-Tourenplan oder im Abfuhrkalender des APM-Onlineportals zu prüfen, ob Sie von der Änderung betroffen sind. In einem solchen Fall bittet die APM GmbH darum entsprechend zu handeln und die Abfallbehälter bereits für die Leerung am 12. April herauszustellen. Zudem bleiben die APM-Wertstoffhöfe am Ostersamstag, 19. April geschlossen.

Foto: APM