Rock am Kanal unterstützt vier Projekte

Im September wurde beim Benefizkonzert „Rock am Kanal“ eine Rekordsumme von 20.000 Euro gesammelt. Am 05. Dezember übergaben die Veranstalter die symbolischen Spendenschecks an vier karitative Projekte:

Die Kindertrauergruppe TKS vom KinderhilfevereinBerlin-Brandenburg, vertreten durch Sabine Elvert, wird mit 6.000 Eurounterstützt, die sie in die Ausbildung von Trauerbegleitern für Kinderinvestieren wird.

Die Teltower Jugendfeuerwehr wird von den 4.000 Euro eine Reanimations-Übungspuppe anschaffen, an der die Kinder lebensrettende Maßnahmenrealitätsnah erlernen können, sowie ein neues Mannschaftszelt mit Zubehör undeinen Notrufkoffer für die Brandschutzerziehung.

Der Wünschewagen kann mit den erhaltenen 2.000 Euroschwerstkranken Menschen mit verringerter Lebenserwartung einen letzten Wunscherfüllen. Der Wünschewagen ist ein Ehrenamtsprojekt des Arbeiter-Samariter-Bundes(ASB) und wird aus Spenden- und Sponsorengeldern, aus ASB-Eigenmitteln unddurch ehrenamtliches Engagement finanziert.

Die Weihnachtsengel aus Ludwigsfelde bescheren Kindern aus armen

Familien ein Weihnachtsfest, indem sie für sie Geschenke kaufen. Dafür erhielten sie 1.000 Euro.

Bereits seit 2013 rocken die Künstler unter dem Motto„Musik für den guten Zweck“ ohne Gage. Die Organisatoren Torsten Höricke, Michael Ritter und Weitere haben es sich zur Aufgabe gemacht, regionale Projekte zu unterstützen, indem sie ihnen die eingenommenen Erlöse zur Verfügung stellen. „Beim diesjährigen Rock am Kanal haben die über 2.000 Besucher eine Rekordsumme von über 20.000 Euro gespendet“, erklärte Torsten Höricke.

„Da auch uns als Stadt das Thema der Förderung sozialer Projekte sehr wichtig ist, freuen wir uns, diese Veranstaltung unterstützen zu können. Unser Dank gilt dem gesamten „Rock am Kanal“-Team, das sich unermüdlich engagiert, um Gutes zu tun“, so Teltows Bürgermeister Thomas Schmidt.

Foto: Spendenbübergabe in der Teltower Feuerwache.

Text: Stadt Teltow/ Foto: Stadt Teltow