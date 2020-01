Das neue Programm der Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark ist da

Semesterstart an der Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark (KVHS): Mehr als 500 Kurse und Veranstaltungen in 30 Orten können Interessierte nun bis zum Semesterende im Juni besuchen.

Die Kurse sind im neuen Programmheft und auf der Homepage der Kreisvolkshochschule (KVHS) Potsdam-Mittelmark zu finden. Dort können die Kurse rund um die Uhr gebucht werden. Zudem ist auch gleich zu erfahren, wie viele Plätze noch frei sind.

Das Programm ist wirklich umfangreich und bietet für jedes Interesse eine Möglichkeit:

Politik, Gesellschaft, Umwelt

Neu an der Kreisvolkshochschule ist der kostenlose Workshop „Fake News: Erkennen und Entlarven“ an. Wer angesichts der anstehenden US-Wahlen mehr über das politische System Amerikas wissen möchte oder Hintergründe über „Frauen in und aus arabischen Ländern“ erfahren mag, wird ebenso fündig im aktuellen Programm.

Auch beliebte Themen im Rahmen der vergangenen „Langen Nacht der Volkshochschulen“ haben Eingang in das reguläre Kursangebot gefunden. Interessierte können u.a. das Klimaschutzkonzept des Landkreises kennenlernen oder mit dem Leiter des Deutschen Arktisbüros vom Alfred-Wegener-Institut/ Helmholtz-Zentrum über „Die Rolle der Arktis im Klimasystem“ ins Gespräch kommen. Auch zum Insektensterben, zur Wolfspopulation oder zu Mooren im Landkreis finden sich Kurse.

In der Gruppe lassen sich Exkursionen wie „Stolpersteine in Kleinmachnow“, eine Familienwanderung zum Thema Wasser, eine Radtour durch den Fläming“ oder ein „Spaziergang mit Theodor Fontane durch Werder (Havel)“ erleben.

Verbraucher, die mehr über Versicherungen, Vorsorgevollmacht, Elektromobilität oder der „Fitness des eigenen Autos“ lernen wollen – auch sie finden im Programm jede Menge Angebote.

Kultur und Gestalten

Neben „Dauerbrennern“ wie Bob-Ross-Malkursen und Zeichenkursen werden noch viele weitere Kreativkurse angeboten wie Töpfern, schneidern, Korb flechten, kreativ schreiben oder fotografieren.

Dabei werden auch neue Kursideen jederzeit angenommen, verspricht Indra Kühlcke, die Leiterin der Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark, die sich in diesem Semester u.a. über den neuen Kurs „Malen mit Kaffee: Begegnungen durch Kunst“ freut. Der Kurs findet in leichter deutscher und arabischer Sprache in Kleinmachnow sowie Werder statt und richtet sich an Frauen, die in geschützter Atmosphäre neue, interkulturelle Kontakte knüpfen möchten.

Gesundheitliche Prävention, Stressbewältigung und Bewegung

Kurse wie Yoga, Qigong, Pilates und Feldenkrais oder Stärkung der Rückenmuskulatur erfreuen sich stets großer Beliebtheit. Neue im Angebot sind „Poi-Jonglage“, „Fit für die Piste“, „Waldbaden“ oder Kochkurse zu veganer Ernährung, Fermentieren oder Superfood runden das Angebot ab. Die Kursformate und -zeiten variieren hierbei zwischen wöchentlich regelmäßigen Angeboten bis hin zu Kompakt- und Abendkursen. Vorkenntnisse sind in der Regel nicht notwendig.

Sprachen

In zahlreichen Kursen können sich die Potsdam Mittelmärker/-innen ebenfalls wieder umfangreich weiterbilden. „Klassiker“ wie Arabisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch u.v.m. sind ebenso vertreten, wie z. B. Polnisch, Russisch, Norwegisch, Persisch oder Ungarisch.

Berufliche Bildung und Medien

Interessierte können an der Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark auch ihre Kompetenzen für den Arbeitsmarkt fördern und etwas über Selbstmarketing erfahren oder IT- und Mediengrundlagen erlernen und fortgeschrittene Teilnehmende können sich darin noch weiter entwickeln. Im Programm enthalten sind auch die Kurse „Office Express: Word, Excel, Powerpoint“, die zur Bildungsfreistellung anerkannt sind. Ältere Generationen können die Bedienung des eigenen Smartphones oder Tablets erlernen.

Wer vielleicht selbst Dozentin oder Dozent ist oder es werden möchte, kann Kurse besuchen, in denen die Erstellung digitaler Tafelbilder, die Nutzung der vhs.Cloud (der bundesweiten Online-Lernplattform der Volkshochschulen) oder der Dreh kurzer Lernvideos vermittelt werden.

Zum festen Bestandteil im Kursprogramm gehören Webinare für das flexible, ortsunabhängige Lernen, z.B. Xpert-Business-Weiterbildungen.

Foto: Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark