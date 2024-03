Vorübergehend keine Annahme gebührenpflichtiger Abfälle beim APM-Wertstoffhof in Teltow

Die Bürger von Teltow und Umgebung müssen in den kommenden Monaten mit erheblichen Einschränkungen bei der Abfallannahme auf dem Wertstoffhof der APM in Teltow rechnen. Ab dem 11. März können nur noch gebührenfreie Abfälle auf dem Wertstoffhof abgegeben werden. Eine Annahme von kostenpflichtigen Abfällen ist bis zur geplanten Wiedereröffnung im 3. Quartal 2024 nicht mehr möglich.

Um neuen gesetzlichen Regelungen und Umweltstandards gerecht zu werden, finden auf dem Wertstoffhof der APM Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark GmbH in Teltow Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen statt, die den Bürgern und Mitarbeitern künftig mehr Sicherheit und Komfort garantieren. Auch wenn die im Jahr 2022 begonnenen Baumaßnahmen gut voranschreiten und im dritten Quartal dieses Jahres abgeschlossen sein sollen, ist in den kommenden Monaten mit erheblichen Einschränkungen bei der Abfallannahme für die Bürgerinnen und Bürger aus Teltow und Umgebung zu rechnen. Ab dem 11. März 2024 können nur noch gebührenfreie Abfälle auf dem Wertstoffhof abgegeben werden. Eine Annahme von gebührenpflichtigen Abfällen ist bis zur geplanten Wiedereröffnung im dritten Quartal 2024 nicht mehr möglich.

Diana Grund, Geschäftsführerin der APM GmbH, zur aktuellen Baustellensituation: Wir bitten die Bürgerinnen und Bürger unseres Landkreises um Verständnis für diese leider unumgängliche Einschränkung während der Modernisierungsphase des Wertstoffhofes in Teltow. Von dem entstehenden hochmodernen Wertstoffhof werden am Ende alle profitieren – die Bürgerinnen und Bürger und unsere dort arbeitenden Kolleginnen und Kollegen“. Die APM GmbH bittet die Bürgerinnen und Bürger der Region Teltow, alternativ die Wertstoffhöfe in Werder/H. und Niemegk anzufahren sowie den Containerdienst des kommunalen Abfallwirtschaftsbetriebes zu nutzen.

Die APM GmbH als kommunaler Entsorgungsdienstleister mit Hauptsitz in Niemegk und Wertstoffhöfen in Teltow, Werder und Niemegk ist zuständig für einen der größten deutschen Flächenlandkreise mit bis zu 2.600 Quadratkilometer. Die ihr überantwortete Abfallentsorgung für etwa 90.000 Haushalte mit 219.000 Einwohnern erfüllt die APM GmbH solide und wirtschaftlich im Auftrag des Landkreises Potsdam-Mittelmark mit knapp 200 Mitarbeitern.

Fotos: APM GmbH