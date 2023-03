ITB: Reiseveranstalter alltours erlebt Buchungsboom

Zum Start der ITB in Berlin zog der Reiseveranstalter alltours Zwischenbilanz für das Reisejahr 2023: Demnach liegt das Buchungsaufkommen in der laufenden Wintersaison gegenüber dem Vorjahr mit 20 Prozent im Plus und wächst durch eine hohe Lastminute-Nachfrage weiter. Und auch der Buchungsboom bei Pauschalreisen für den Sommer 2023 hält an. Über 30 Prozent mehr Gäste verzeichnet das Unternehmen für die kommende Sommersaison im Vergleich zum Vorjahr. Für das gesamte Geschäftsjahr 2022/23 rechnet der Reiseveranstalter mit einem Gästeplus von 20 Prozent.

„Das Interesse an Urlaubsreisen ist nach den Coronabedingten Reisebeschränkungen der vergangenen Jahre weiterhin sehr groß. Wir haben das Vorkrisenniveau bereits im vergangenen Jahr überschritten und erleben bei den Urlaubsreisen im Sommer 2023 einen regelrechten Buchungsboom“, erklärt Willi Verhuven, Inhaber und geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensgruppe alltours auf der ITB-Pressekonferenz des Unternehmens.

Willi Verhuven, Inhaber und geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensgruppe alltours

Foto: alltours

Mit 25 Maschinen zusätzlich nach Mallorca

Während das Buchungsverhalten für den Sommer wieder der klassischen Buchungskurve der Vorkrisen Jahre entspricht, wird in der laufenden Wintersaison weiterhin tendenziell eher kurzfristig gebucht. „Wir erwarten für die Monate März und April noch verstärkt Lastminute-Buchungen und haben deshalb für viele Destinationen unsere Flugkontingente in den Osterferien weiter aufgestockt“, so Verhuven. Allein für Mallorca hat das Unternehmen 25 Maschinen zusätzlich geordert. Auch für die Kanarischen Inseln konnte alltours weitere Flugkontingente einkaufen. Die beliebtesten Reiseziele im Sommer 2023 sind bei alltours Mallorca, Griechenland, die Türkei, die Kanarischen Inseln und Ägypten.

Türkei auf Platz 2 hinter Spanien

Beim Wachstumsvergleich der Destinationen gewinnen im Sommer 2023 die Türkei und Ägypten mit einem Zuwachs bei den Gästezahlen von jeweils über 50 Prozent. alltours plant im aktuellen Geschäftsjahr für die Türkei ein Rekordvolumen von 500 000 Gästen und hat aus diesem Grund sein Angebot an Pauschalreisen in die Türkei weiter ausgebaut. Die Destination soll für alltours zweitstärkstes Reiseland nach Spanien werden. alltours hat über 325 Hotels an der türkischen Riviera im Sommerprogramm und bietet mit mehr als 120 Hotels auch an der türkischen Ägäis ein vielfältiges Pauschalreiseangebot. Zudem hat alltours die Zusammenarbeit mit den führenden türkischen Hotelketten deutlich intensiviert und größere Zimmerkontingente eingekauft. „Sowohl die Türkei als auch Ägypten profitieren von ihrem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis“, so Verhuven.

Mit einem Buchungsplus von rund 30 Prozent gehören Mallorca und die Kanaren im Sommer 2023 ebenfalls zu den beliebtesten Reisezielen.

Stärkster Gewinner der Pandemie: Ziele mit Eigenanreise

Urlaubsziele, die mit dem Auto oder per Bahn zu erreichen sind, sind auch im kommenden Sommer mit einem Plus von 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr weiterhin ganz oben auf der Beliebtheitsskala der alltours Kundinnen und Kunden. Eine 45-prozentige Steigerung der Gästezahlen verzeichnet alltours im Sommer 2023 im Vergleich zum Vorjahr bei allen Zielen innerhalb Deutschlands. Dabei profitieren Ziele an der Nord- und Ostsee, in den deutschen Mittelgebirgen und den Alpen gleichermaßen von diesem Buchungstrend.

Zu den populärsten Zielen mit Eigenanreise gehört Italien. alltours hat daher sein Italien-Programm für den Sommer 2023 weiter stark ausgebaut und bietet Destinationen wie Kalabrien, Sizilien und Sardinien nun zusätzlich auch als Flugpauschalreise über alltours Klassik an. PM / ros

Beitragsbild: A. Gröschl