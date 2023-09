„Literaturfest Zehlendorf Mitte“ ab dem Wochenende

Am 9. September startet das „Zehlendorfer Literaturfest“ – der Ortskern von Zehlendorf steht ab dann elf Tage ganz im Zeichen der Literatur. Organisiert wird das Fest von der „Buchlounge Zehlendorf“, veranstaltet vom Gewerbeverein „Zehlendorf mittendrin“. Es lesen fünf Autoren an fünf verschiedenen Orten.

Bestseller-Autorin Gabriele von Arnim eröffnet das Fest um 15:30 Uhr in der Alten Dorfkirche (Ecke Clayallee und Potsdamer Chaussee) mit der Lesung aus ihrem Buch „Der Trost der Schönheit“. Am 14. September stellt Till Raether seinen Roman „Die Architektin“ bei Waible Hörsysteme (Clayallee 353) vor, indem es um den Skandal rund um den Bau des „Steglitzer Kreisels“ geht.

Am 16. September gibt es eine Lesung für Kinder und Familien: Um 15.30 Uhr liest Ute Krause in der „Villa Mittelhof“ (Königstraße 42-43) aus ihrem Buch „Die Muskeltiere und die verflixte 13“, in dem es um einen 13. Freitag des Monats und den abergläubischen Mäuserich Picandou geht. Sie zeichnet für die Leserschaft auch live die Figuren aus ihrem Buch.

Ein Vortrag und ein Gespräch mit der Ärztin Helena Orfanos-Boeckel und der Apthekerin Claudia von Lehmann findet am 18. September um 20:00 Uhr in der Adler-Apotheke (Teltower Damm 31) statt – es wird über körpereigene Nährstoffe gesprochen. Beendet wird das Zehelndorfer Literaturfest mit Tim Staffel. Er liest am 20. September um 19:00 Uhr im Kunstgewerbehaus (Teltower Damm 34) aus seinen Roman „Südstern“, es geht um eine Pharmakologin, die Politiker, Ex-Soldaten und Ärzte mit Glücksmitteln aller Art versorgt – und dann kommt Deniz… Das Buch ist für den Deutschen Buchpreis nominiert.

Zu allen Veranstaltungen ist der Eintritt frei. Erforderlich ist nur eine Anmeldung per E-Mail unter literaturfest@buchlounge-zehlendorf.de.

