Neu in Stahnsdorf: Doppellade-Säule für E-Autos auf dem Schulcampus

Wer sein E-Auto auftanken möchte, kann dies jetzt auch auf dem Parkplatz für das neue Schulgelände tun. Investiert wurden rund 22.300 Euro. Die Gemeinde Stahnsdorf nahm Ende August eine Doppelladesäule für Elektrofahrzeuge in Betrieb. Sie befindet sich auf dem Parkplatz in der Mühlenstraße 15, sozusagen dem „Vorplatz“ des neuen Campus für die Lindenhof-Grundschule.

In die Lieferung, Aufstellung und den Anschluss der Ladesäule des Geräts vom Typ „Compleo Duo“ wurden insgesamt rund 22.300 Euro investiert. Darin enthalten sind 20.000 Euro aus Mitteln der Richtlinie des Landkreises Potsdam-Mittelmark zur Förderung von Klimaschutz- und Klimafolgen-Anpassungsmaßnahmen.

An den zwei neuen öffentlichen Ladepunkten mit herkömmlichem Typ-2-Stecker tanken zwei E-Fahrzeuge gleichzeitig Strom. Nutzerinnen und Nutzer zahlen mit RFID-Ladekarte, über die App „eCharge+“ (erhältlich in den gängigen Appstores) oder via direct payment (Kreditkarte, PayPal).

„Die Erweiterung der Ladeinfrastruktur ist Teil des Maßnahmenpakets in unserem 2018 beschlossenen Klimaschutzkonzept. Dort, wo es sinnvoll und möglich ist, werden wir in den Folgejahren die Errichtung weiterer Ladepunkte planen“, sagte Bürgermeister Bernd Albers, der gemeinsam mit Klimaschutzmanager Michael Pierog die Umsetzung vor Ort begutachtete.

Seit 2020 gibt es vergleichbare öffentliche Ladestationen, die ebenfalls über eine maximale Ladeleistung von 2 x 22 kW (AC) verfügen. Diese Strom-Tankstellen befinden sich am Gemeindezentrum und in der Wannseestraße gegenüber dem Busbahnhof. Künftig soll auch auf dem Gelände der Shell-Tankstelle am Bäkedamm eine Ladesäule mit zwei Ladepunkten entstehen.

Foto: Gemeinde Stahnsdorf