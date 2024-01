Petition gegen Drückjagden auf Wildschweine in Kleinmachnow

In Kleinmachnow hat sich ein „Bündnis für Wildtierschutz“ gegründet. Am 20. Januar startete es eine Petition, um weitere Drückjagden auf Wildschweine in Kleinmachnow zu verhindern.

Das neu gegründete „Bündnis für Wildtierschutz“ in Kleinmachnow fordert die Bürgermeister der Gemeinden Kleinmachnow und Stahnsdorf auf, sich bei der aktuellen Neuverpachtung der Jagdreviere für ein ethisch vertretbares und für Anwohner und Haustiere sicheres Wildtiermanagement einzusetzen, um die Zahl der Wildschweine in den innerörtlichen Waldgebieten zu begrenzen. Das Bündnis spricht sich klar gegen eine mögliche Sondergenehmigung für die Jagd in befriedeten Bezirken aus. Darüber hinaus fordert das Bündnis eine verstärkte Aufklärung der Anwohner sowie die Sicherung von Spielplätzen gegen Wildschweine.

Anlaß ist eine im November 2023 lat „Bündnis für Wildtierschutz“ unangekündigt im Ort durchgeführte Drückjagd auf Wildschweine, die viele Anwohner verstört hat. Die Online-Petition konnte bereits über 500 Unterschriften sammeln. „Es wird auch persönliche Unterschriftensammlungen im Ort geben“, so „Bündnis für Wildtierschutz“.

Foto: Pixabay. com