Christian Weitermann wird neuer Klinikgeschäftsführer am Helios Klinikum Emil von Behring

Ab dem 1. April 2024 ist Christian Weitermann (33) neuer Klinikgeschäftsführer am Helios Klinikum Emil von Behring. Er tritt damit die Nachfolge von Florian Kell an, der als Klinikgeschäftsführer in eine andere Trägerschaft innerhalb Berlins wechselt.

Christian Weitermann war in den vergangenen sieben Jahren für die Ernst von Bergmann Gruppe in Potsdam und Bad Belzig in verschiedenen Führungspositionen tätig. Am Klinikum Ernst von Bergmann in Potsdam kümmerte es sich seit 2017 als Geschäftsbereichsleiter um das Medizincontrolling sowie ab 2020 um das Erlös- und Patientenmanagement. Im Jahr 2021 folgte der Wechsel als Geschäftsführer zur Sparte Diagnostik. Zuletzt war er Kaufmännischer Leiter sowie Klinikgeschäftsführer innerhalb der Gruppe am Klinikstandort Bad Belzig.

„Ich freue mich, dass wir mit Christian Weitermann einen Klinikmanager gewinnen konnten, der mit seinen bisherigen exzellenten Erfahrungen im Gesundheitswesen umfangreiche Kenntnisse mitbringt. Er ist mit den Strukturen in der Region Berlin-Brandenburg bestens vertraut“, sagt Regionalgeschäftsführer Prof. Sebastian Heumüller.

Geboren in Saalfeld (Saale) startete Christian Weitermann bereits mit seinem Studium Medizincontrolling (Bachelor of Arts) sowie Management im Gesundheitswesen (Master of Business Administration) in die Gesundheitsbranche: Vor seiner Tätigkeit für die Ernst von Bergmann Gruppe war er Leiter Medizincontrolling bei der Vivantes GmbH und der consus clinicmanagment GmbH.

„Ich gratuliere Herrn Weitermann herzlich zu seiner neuen Aufgabe und bin mir sicher, dass er seine versierten Erfahrungen aus dem Gesundheitswesen künftig erfolgreich einsetzen wird, um die gute Entwicklung des Helios Klinikums Emil von Behring weiterzuführen. Dafür wünsche ich ihm gutes Gelingen und viel Schaffenskraft.“, so Prof. Sebastian Heumüller.

Traditionsreicher Klinik-Standort in Berlin

„Mein beruflicher Werdegang begann im Jahr 2009 im Klinikum Emil von Behring als ich hier nach der Schule als Zivildienstleistender tätig war. Schon damals wusste ich: Hinter dem Helios Klinikum Emil von Behring steht ein großer Name. Ich bin sehr dankbar mich an einem solch traditionsreichen und wichtigen Klinik-Standort in Berlin beweisen zu können“, sagt Christian Weitermann. „Mit einem breiten Leistungsspektrum, hochmotivierten Kolleg:innen und einer modernen medizinischen Ausstattung nimmt das Klinikum eine herausragende Stellung als Gesundheitsdienstleiter ein. Ich freue mich sehr auf die konstruktive interdisziplinäre und interprofessionelle Zusammenarbeit mit meinen zukünftigen Kolleginnen und Kollegen.“

Florian Kell verlässt Helios auf eigenen Wunsch und wird ab April für einen anderen Klinikbetreiber tätig sein. „Ich möchte mich bei Florian Kell an dieser Stelle sehr herzlich bedanken. Er ist in all den vielen Jahren an verschiedenen Standorten mit großem persönlichen Engagement und Ehrgeiz als Klinikgeschäftsführer bei Helios tätig gewesen. Unter seiner Leitung wurden viele Projekte zur Etablierung und Weiterentwicklung der Standorte auf den Weg gebracht. Es ist der Verdienst von Florian Kell, dass sich das Helios Klinikum Emil von Behring in den vergangenen Jahren – trotz teils schwierigster Bedingungen – im medizinischen, personellen und auch im kaufmännischen Bereich sehr gut aufgestellt hat. Dank seines persönlichen Engagements und einer hervorragenden Teamleistung sind die besten Voraussetzungen für die Zukunft des Standortes gelegt“, so Prof. Sebastian Heumüller.

Foto: Helios Kliniken