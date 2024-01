Erneut Traktor-Korso – am Freitag geht der Protest der Landwirte weiter

Und wieder ist ein Traktor-Korso nach Berlin geplant! Brandenburger Landwirte wollen am morgigen Freitag erneut ihren Unmut zu den Sparplänen der Bundesregierung deutlich machen. Laut Landesbauernverband Brandenburg (LBV) fahren erneut Traktoren aus verschiedenen Himmelrichtungen als „Sternfahrt“ in die Hauptstadt.

Bereits am frühen Morgen sind die ersten Traktoren in Brandenbrug unterwegs – Ziele sind die Parteizentralen der Ampelkoalition von Bündnis 90/Die Grünen, FDP und SPD. Vor diesen sollen jeweils Kundgebungen unter dem Motto „Zu viel ist zu viel!“ abhalten werden. Der bundesweit ausgegebenen Forderung, den Agrardiesel in der bisherigen Form der Besteuerung beizubehalten, wird weiter Nachdruck verliehen.

So läuft die Sternfahrt ab: Die „Route West“ startet an der Biogasanlage in 14641 Nauen und führt über die B5 und B2 nach Berlin. Die „Route Süd“ bewegt sich von der Agrargenossenschaft Groß Machnow in 15834 Rangsdorf über die Bundesstraße B96 in die Hauptstadt. Die „Route Ost“ startet am Hellweg-Baumarkt in der Handwerkerstraße 34 in 15366 Hoppegarten.

Foto: Pixabay.com