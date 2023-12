CDU-Wirtschaftsrat feiert 60-Jähriges Jubiläum mit großem Festakt

Der Wirtschaftsrat der CDU e.V. feiert heute in Berlin sein 60-Jähriges Bestehen. Unter dem Motto „60 Jahre Wirtschaftsrat, 75 Jahre Soziale Marktwirtschaft – Freiheit, Verantwortung, Zusammenhalt“ treffen sich die Mitglieder des Wirtschaftsrates mit Spitzenpersönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zum Festakt.

„Wenn wir als Wirtschaftsrat heute auf mehrere Generationen zurückblicken, so müssen wir feststellen, dass das Verstehen ökonomischer Prinzipien keine Selbstverständlichkeit ist“, sagt die Präsidentin des Wirtschaftsrates Astrid Hamker. „Die Wichtigkeit von Wohlstand und Wachstum für den gesellschaftlichen Frieden werden von großen Teilen linker Politik nicht mehr verstanden – das ist bedenklich.“



Der Wirtschaftsrat betont, dass sich ohne Wachstumsperspektiven weder Innovationen noch Investitionen einstellen, die es für den Strukturwandel und die Zukunftsfähigkeit der Wirtschaft bedarf. Astrid Hamker: „Wir müssen erklären, dass wir Wachstum brauchen, um unser Gemeinwesen zu finanzieren und uns unsere Sozialsysteme überhaupt leisten zu können.“ Es sind Unternehmer, die in die Zukunft investieren und die Wirtschaft zukunftsfest machen. Der Staat sorgt nicht für Impulse, sondern die Privatwirtschaft. „Wir werden nicht müde, auf die Aufgabenteilung zwischen Markt und Staat und die Grenzen staatlichen Handelns hinzuweisen“, unterstreicht Astrid Hamker.



Die Soziale Marktwirtschaft hat sich über Jahrzehnte bewährt, ihre Prinzipien geben der Politik auch bei aktuellen und kommenden Herausforderungen Orientierung. Astrid Hamker: „Was heute unter dem Modewort ‚Nachhaltigkeit‘ diskutiert wird, ist nichts anderes als das, was wir als Soziale Marktwirtschaft verstehen: Ihre Gründungsväter hatten immer auch die Wahrung der Schöpfung im Blick. Die Soziale Marktwirtschaft bildet seit jeher die Klammer, die das Prinzip der ökonomischen Freiheit mit dem Grundsatz des sozialen Ausgleichs und der Ökologie zusammenhält“, sagt Astrid Hamker abschließend.



Der Festakt findet heute ab 17:00 Uhr im JW Marriott Hotel Berlin (Stauffenbergstraße 26, 10785 Berlin) statt. Als Festredner werden Friedrich Merz, Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Christian Lindner, Bundesminister der Finanzen, und Prof. Dr. h.c. mult. Roland Koch, Ministerpräsident a. D. und Vorsitzender der Ludwig-Erhard-Stiftung, erwartet. Das Panel „Soziale Marktwirtschaft – Deutschlands Erfolgsmodell“ verspricht mit herausragenden Vertretern aus Wirtschaft und Wissenschaft wie Dr. Nicola Leibinger-Kammüller, Christian Sewing, Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Bank AG, Prof. Dr. Dr. Lars P. Feld, Direktor des Walter Eucken Instituts, und Prof. Dr. Bernd Raffelbüschen, Direktor des Forschungszentrums Generationenverträge an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, eine spannende Diskussionsrunde zu werden.

Symbolfoto: Pixabay.com