Gordon Hoffmann startet ins Amt als Brandenburgs Minister für Bildung, Jugend und Sport

Gordon Hoffmann ist Minister für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg. Nachdem er von Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke ernannt und von Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke im Landtagsplenum vereidigt worden ist, nimmt er heute seine Arbeit in der neuen Verantwortung auf.

Als Staatssekretärin im MBJS steht ihm dabei Isabelle Haß zur Seite, die ebenfalls heute ernannt worden ist. Minister Gordon Hoffmann: „Ich gehe meine neuen Aufgaben mit Respekt vor dem Amt und mit großer Vorfreude an. Denn ich weiß, wie wichtig gute Schulen für die Kinder, für die Familien und für unser Land sind. Drei Schwerpunkte sind mir besonders wichtig: Erstens will ich die „Lesen-Schreiben-Rechnen-Offensive“ für unsere Schulen starten, die wir im Koalitionsvertrag zugesagt haben. Dazu gehören das Leseband in allen Grundschulen, damit alle Kinder das Lesen intensiver miteinander und individuell üben können, und entsprechend auch ein Rechenband. Zweitens werden wir aus den gemeinsamen Rahmenlehrplänen mit Berlin aussteigen. Stattdessen sollen unsere Lehrkräfte verbindliche, brandenburgische Rahmenlehrpläne erhalten, die sich konsequent an den Nationalen Bildungsstandards orientieren. Wir werden damit in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch starten. Drittens müssen wir die Neuregelung der Kita-Finanzierung in Brandenburg zum Abschluss bringen. Wir brauchen dieses solide Fundament für unsere Kitas – also für unsere Kinder, Familien, Träger und Kommunen. Mir ist bewusst, dass bis zum Ende der Wahlperiode nur ein kurzer Zeitraum für Verbesserungen bleibt – dabei wirken gerade im Bereich der Bildung Veränderungen erst langfristig. Ich knüpfe daher auch an die Arbeit meines Vorgängers Steffen Freiberg an, den ich stets sehr geschätzt habe und dem ich für seine Arbeit ausdrücklich danken möchte. In den ersten Wochen meiner Amtszeit werde ich rasch Gespräche mit Gewerkschaften und Verbänden, Lehrkräften, Elternvertretungen und Schülerinnen und Schülern führen. Ich setze auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit ihnen.“

Foto: Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBJS)