Postsendung im Landtag sichergestellt – Ermittlungen eingeleitet

Ein Mitarbeiter der Brandenburger Landesverwaltung meldete der Polizei am 5. Januar eine verdächtige Postsendung im Landtag. Aus dieser rieselte eine unbekannte Granulatsubstanz, deren Herkunft oder Potential weder aus dem Inhalt der Postsendung noch aus der Substanz selbst hervorging.

Spezialisten des Landeskriminalamtes kamen am späten Montagnachmittag vor Ort, um eine Substanzbestimmung durchzuführen und damit einhergehend eine Gefahrenprognose zu erstellen. Dabei stellte sich heraus, dass die in der Postsendung befindliche Substanz keine Gefahr birgt. Der Postsendung lag zusätzlich ein Brief bei, dessen Inhalt beleidigenden und drohenden Inhalts war. Absender, Motivation und Ziel der Postsendung sind nun Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen. Diese werden wegen Bedrohung und Beleidung geführt. Die Postsendung wurde gegenständlich sichergestellt und wird nun kriminaltechnisch untersucht. Die Ermittlungen dazu führt das Brandenburger Landeskriminalamt.

Foto: Pixabay.com

