Botanischer Garten Berlin: Neues Jahr, neue Öffnungszeiten

Ab Januar passt der Botanische Garten Berlin seine Öffnungszeiten an: Während der Herbst- und Winterzeit ist der Garten für Besucher von 09.00 bis 19.00 Uhr geöffnet, im Frühling und Sommer von 10.00 bis 20.00 Uhr. Dies gilt einheitlich für beide Ein- bzw. Ausgänge. Die Kassen und Gewächshäuser schließen jeweils eine Stunde vorher.

Der Botanische Garten Berlin gehört seit 1995 zur Freien Universität Berlin und ist damit direkt von den Kürzungen des Berliner Senats betroffen. „Mit den leicht verkürzten Öffnungszeiten um jeweils eine Stunde reagieren wir auf die weiterhin spürbaren Kürzungen des Berliner Senats. Unsere sehr knappe Personaldecke erlaubt es uns leider nicht, den Garten wie bisher zu öffnen“, so Thomas Borsch, Direktor des Botanischen Gartens Berlin. „Dabei ist uns aber wichtig, dass unsere Besucherinnen und Besucher so viel Botanischen Garten genießen können wie möglich. Das heißt: Wenn die Tage ohnehin kürzer werden, starten und schließen wir etwas früher. Wenn es abends länger hell ist, öffnen und schließen wir später.“

Foto: Besucherinnen im Kakteengewächshaus / © Botanischer Garten Berlin, Foto: Christiane Patić