Qatar Airways baut Langstrecke ab BER signifikant aus

Qatar Airways setzt auf den BER und baut die Frequenzen nach Doha noch einmal deutlich aus. Bereits ab dem 10. Juli fliegt die Airline 21-mal pro Woche und damit durchgehend dreimal täglich in die Hauptstadt Katars. Das sind drei zusätzliche Flüge pro Woche.

Passagiere, die mit Qatar Airways vom BER nach Doha reisen, profitieren von einer optimalen Konnektivität via Hamad International Airport. Qatar Airways ist die einzige Five-Star-Airline des Nahen Ostens und bietet nun noch bessere Umsteigemöglichkeiten zu zahlreichen internationalen Zielen in Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Australien. Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung, Flughafen Berlin Brandenburg GmbH: „Wir freuen uns über den kontinuierlichen Ausbau der Langstreckenverbindung nach Doha. Mit drei täglichen Flügen bietet die Airline Reisenden vom BER und in die Hauptstadtregion flexible Verbindungen via Doha. Qatar Airways ist ein wichtiger Partner am BER, der maßgeblich zur Konnektivität des BERs in die Golfregion, nach Asien, Afrika und Australien beiträgt.“

Stringenter Ausbau des Flugangebotes

Die Verbindung nach Doha wird bereits seit 2005 kontinuierlich geflogen. Dabei hat Qatar Airways das Angebot insbesondere seit 2022 stringent und deutlich ausgebaut. Zum Winterflugplan 2022 erhöhte die Airline auf 14 wöchentliche Flüge und seit Oktober 2024 auf 18 Flüge pro Woche. Qatar Airways setzt auf der Strecke ab BER planmäßig komfortable Dreamliner mit bis zu 311 Sitzplätzen ein. Die Dreamliner der von Skytrax als Fünf-Sterne-Airline ausgezeichneten Fluggesellschaft bieten ein herausragendes Serviceerlebnis. Geräumige Sitze mit verstellbaren Rückenlehnen und Beinfreiheit in der Economy-Class oder bequeme Full-Flat-Sitze in der Business Class gehören ebenso dazu, wie ein ansprechendes In-Flight-Entertainment-System und exzellente Bordverpflegung. Die Flugzeit vom BER beträgt rund sechs Stunden.

