Kleinmachnows 2. Energie- und Sanierungsmesse

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr mit rund 2.000 interessierten Besucherinnen und Besuchern sowie 30 lokalen Unternehmen, findet auch dieses Jahr wieder eine Energie- und Sanierungsmesse in Kleinmachnow statt. Unter dem Motto „Gewusst wie: Spart Energie!“ lädt die Gemeinde am 22. März von 11:00 bis 16:00 Uhr ins Rathaus ein. Der Eintritt ist frei.

Wie bereits im Vorjahr bieten zahlreiche Vorträge wertvolle Informationen zu Themen wie energetische Gebäudesanierung, Gebäudeenergiegesetz, Fördermöglichkeiten sowie Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen. Die dort gewonnen Erkenntnisse können in persönlichen Gesprächen mit Energieberatern, Ingenieurbüros, Architekten und Fachfirmen für Solaranlagen und Wärmepumpen vertieft werden. Diese präsentieren sich von 11:00 bis 16:00 Uhr im Bürgersaal und im Foyer des Rathauses. Auch die Verbraucherzentrale Brandenburg wird mit Ihrer anbieterunabhängigen Beratungsleistung vor Ort sein.

Da niemand sein Zuhause besser kennt als die Eigentümerinnen und Eigentümer selbst, haben in diesem Jahr auch wieder Kleinmachnower Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, ihre persönlichen Sanierungsprojekte vorzustellen. Mit eigenen Ständen im Bürgersaal teilen sie ihre Erfahrungen und geben spannende Einblicke in ihre individuellen Sanierungsfortschritte. Dieser Nachbarschaftsdialog bietet eine einmalige Gelegenheit, sich in lockerer Atmosphäre auszutauschen, wertvolle Tipps zu erhalten und von den Erfahrungen der Nachbarn zu lernen.

Eine detaillierte Auflistung aller Vorträge und Beratungsangebote ist auf der Website der Gemeinde Kleinmachnow zu finden.

