Ein Sieg ist Pflicht für eine Playoffteilnahme der 49ers

Der letzte Hauptrundenspieltag der Saison 2023/24 in der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB steht an. Dabei erwartet die Zuschauer:innen in der BBIS-Halle in Kleinmachnow kein gewöhnliches Derby zwischen den TKS 49ers und den Berlin Braves, sondern eines von enormer Bedeutsamkeit. Denn ein Sieg am Samstag (6. April, 19:30 Uhr) könnte den 49ers eine Last Minute-Teilnahme an den Playoffs ermöglichen, doch es wird auch die Schützenhilfe anderer Teams benötigt.

Die Niederlage der TKS 49ers am vergangenen Samstag in Schwelm hat die Szenarien, die zu einer Playoffqualifizierung führen können, zwar vermindert, dennoch besteht weiterhin Hoffnung auf eine Verlängerung der 49ers-Saison. Mit den Berlin Braves gastiert diese Woche ein aufstrebender Liganeuling und Nachbar zum Derby in der BBIS-Halle. Vergangene Woche mussten sich die Berliner dem SC Rist Wedel mit 75:81 geschlagen geben. Topscorer Andreas Seiferth fehlte dabei gesperrt, Ex-49er Andrii Kozhemiakin (21 Punkte) erzielte unterdessen die meisten Zähler. Die Braves stehen derzeit auf Tabellenrang sechs und somit drei Plätze vor den 49ers. Demnach sind die Gäste bereits sicher für die Playoffs qualifiziert, sind jedoch in der Lage, ihre Ausgangslage noch weiter zu verbessern. Mit einem eigenen Sieg und einer Niederlage der Baskets Wolmirstedt könnten sie diesen noch den fünften Tabellenplatz abnehmen. Bei den 49ers sind die möglichen Szenarien deutlich vielfältiger. Klar ist dabei jedoch, dass ein Heimsieg definitiv von Nöten ist, um die Chance auf eine Playoffteilnahme zu bewahren. Zusätzlich ist das Team von Vladimir Pastushenko auf eine Niederlage des SSV Lok Bernau in Leverkusen angewiesen und auch eine Pleite der BSW Sixers käme den 49ers zugute. Gewinnen die Sixers jedoch gegen Wolmirstedt, wird zudem die Schützenhilfe der Rostock Seawolves benötigt, um einem ungünstigen Dreiervergleich aus dem Weg zu gehen. Alle Spiele der ProB finden dabei gleichzeitig statt, ein nervenaufreibender letzter Hauptrundenspieltag ist also vorprogrammiert. Co-Trainer Dorian Coppola ist gespannt auf den Showdown: „Wir können diesmal voraussichtlich wieder auf einen besser bestückten Kader zurückgreifen. Das Team ist unabhängig davon hungrig, in die Playoffs zu kommen. Wir werden uns allerdings auf einen starken Gegner mit guten Schützen vorbereiten müssen. Eine volle Halle mit Derby-Stimmung wäre natürlich ideal, um die Spieler noch mehr zu beflügeln. Dann brauchen wir nur noch etwas Glück auf unserer Seite und ich bin mir sicher, dass die Saison noch nicht vorbei sein wird.“



Um das Hauptrundenfinale am Samstag, den 6. April, um 19:30 Uhr nicht verpassen zu müssen, könnt ihr vorab online oder spontan an der Abendkasse Tickets erwerben. Für diejenigen, die es aus unerklärlichen Gründen nicht nach Kleinmachnow schaffen, steht ein Livestream auf Sportdeutschland.TV zur Verfügung.

Foto: TKS 49ers