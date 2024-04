Ein gerade erschienener „Poetischer Wanderführer“ von Irene Weiler und Carola Fußwinkel lädt alle Teltower und Besucher ein, die schöne Natur zu genießen.

Irene Weiler und Carola Fußwinkel lernten sich bei einer vogelkundlichen Führung in den Buschwiesen kennen. Irene Weiler fasste ihre Eindrücke in einem Gedicht zusammen. So entstand das Konzept für die Broschüre „Die Teltower Buschwiesen – Ein poetischer Wanderführer“. Carola Fußwinkel, die ihre Begeisterung für die Natur gerne bei Führungen weitergibt, hat einen Spaziergang mit Beobachtungstipps beschrieben und mit zahlreichen Fotos illustriert. Irene Weiler, die seit langem Gedichte über die Buschwiesen schreibt, stellt in der Broschüre eine Auswahl ihrer Werke vor.



Das Heft ist für 3 € im Teltower Buchkontor (Breite Str. 19), in der Gärtnerei Brademann (Ruhlsdorfer Str. 73) und bei den Führungen erhältlich. Termine für 3 Führungen im Mai gibt es online.

Foto:Redaktion