Kleinmachnow – Einbruch in den Neuen Kammerspielen

In der Nacht vom 18. auf den 19. November wurde in die Neuen Kammerspiele eingebrochen. Die Täter brachen diverse Türen auf, durchwühlten die Büros und entwendeten Bargeld aus dem Safe. Das Team der Neuen Kammerspiele zeigt sich in einem offenen Brief „enttäuscht und fassungslos” gegenüber den Tätern.

OFFENER BRIEF AN DEN EINBRECHER

Lieber unbekannter nächtlicher Besucher,

wir wenden uns heute in einer Mischung aus Fassungslosigkeit, Wut und einem Rest Hoffnung an dich. In der Nacht vom 18. auf den 19.11. hast du dir – heimlich und ungebeten – Zutritt zu unserem geliebten Kino, den Neuen Kammerspielen,verschafft. Du hast Spuren hinterlassen, Schäden verursacht und uns kostbare Ressourcen genommen, die wir in unserer täglichen Arbeit ohnehin kaum haben.

Und genau das ist der Punkt: Warum tust Du das und dann auch noch bei einer kulturelle Einrichtung, die ohnehin seit Jahren ums Überleben kämpft? Warum ein Kino, das mit Herzblut, Ehrenamt, Kreativität und immer knapper werdenden Mitteln Tag für Tag versucht, Kultur in unserer Gemeinde lebendig zu halten? Ein Haus, das ohnehin zwischen steigenden Kosten, unsicheren Förderungen und einem schwierigen Markt kaum genug hat um zu überleben.

Wir versuchen, ein Raum für Begegnung zu sein: für Filmkunst, für Austausch, für Veranstaltungen, viele davon kostenlos. Wir tun das für die Gemeinschaft – für die Menschen in unserer Umgebung – vielleicht sogar für dich. Und genau deshalb trifft uns ein Einbruch besonders hart. Er raubt uns nicht nur Geld und zerstört Gegenstände, sondern nimmt uns auch eh kaum vorhandene Zeit und Energie, die wir dringend benötigen, um unserer kulturellen Arbeit nachgehen zu können.

Trotz allem möchten wir dir eine Frage stellen: Was hat dich dazu gebracht?

Vielleicht war es Not, vielleicht ein Impuls, vielleicht etwas anderes. Wir wissen es nicht. Aber wir hoffen, dass du weißt, welche Folgen dein Handeln hat – nicht für ein anonymes Gebäude, sondern für ein kleines Team, das jeden Tag darum kämpft, Kultur und Gemeinschaft für alle zugänglich zu machen. Auch für Dich!

Gerne möchten wir Dich einladen, am 25.11. um 20 Uhr zu unserem Demokratie ist….Abend zu kommen. Hier kannst Du sehen, wie viele Menschen sich ehrenamtlich für die Kultur einsetzen, für das Gute im Leben stehen und sich dafür einsetzen, dass alle – auch Du – weiterhin in einer Gesellschaft leben können, in der Werte wie Respekt, Solidarität, Freiheit, Verantwortung und gegenseitige Unterstützung mehr sind als Worte – nämlich eine Haltung, die unser Zusammenleben trägt. Und auch hier nehmen wir keinen Eintritt – am Ausgang findest Du ein Spendentöpfchen. Da kannst Du das Geld, dass Du uns gestohlen hast, einfach wieder rein legen.

Wir werden weiterarbeiten, weiter öffnen, weiter Kultur zeigen. Aber wir möchten, dass du weißt: Dein Einbruch hat uns getroffen. Tief.

Mit ernsten, aber weiterhin hoffnungsvollen Grüßen

Dein Team der Neuen Kammerspiele

Foto: Redaktion