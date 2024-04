Rauch, Gummi und jede Menge Spaß

Am 4. April wurde in Lisa’s Cafe Kleinmachnow eine Fotoausstellung über die legendären K-Wagen-Rennen der 60er Jahre eröffnet. Die Initiatoren der Ausstellung, Manfred Zeimer und Manfred Thomas, fotografierten als Jugendliche das Spektakel auf den Straßen Kleinmachnows.

Was man als Kind geliebt hat, bleibt bis ins hohe Alter im Herzen. Getreu diesem Gedanken öffneten Manfred Zeimer und Manfred Thomas am Donnerstag im Kleinmachnower Lisa’s Cafe eine schwarz-weiße Zeitkapsel. Manfred und Manfred kennen sich seit frühester Kindheit, sind gemeinsam zur Schule gegangen und teilen die Begeisterung für die Fotografie. Als Jugendliche kauften sie sich vom hart verdienten Geld diverser Ferienjobs eine EXA 1a Kamera und machten sichtbar, was ohne sie vielleicht nie sichtbar geworden wäre – den Qulam, die Gumispuren und den Spaß der K-Rennen, die zwischen Oktober 1964 und Ende 1989 in Kleinmachnow stattfanden. Zur Vernissage ihrer Ausstellung haben sie auch die Piloten dieser legendären Rennen eingeladen, die sich die Zeit für die Verganghenheit nahmen.

Internationales K-Wagenrennen in Kleinmachnow 1969 Kleine Eichen, Ecke Am Bannwald Foto: Manfred Zeimer

Im Mai 1964 wurde im KIB „Max Reimann“ Kleinmachnow der MC (Motorsportclub) mit damals ca. 30 Mitgliedern gegründet. Bereits im Herbst dieses Jahres wurde der erste selbstgebaute Rennwagen in Ludwigsfelde eingesetzt und erreichte den 5 Platz. Bis 1969 fanden in Kleinmachnow zahlreiche K-Wagen-Rennen statt, auch mit internationaler Beteiligung. Namen wie Hans-Heinrich Gall, Günter Büttner (Henry; BS Babelsberg), Manfred Reiche, Werner Febrow, Wolfgang Trojahn, Volker Reinke (DDR-Meister 1985, 1986 und 1987) oder Jürgen Koch (CvO) waren dem Publikum in Kleinmachnow gut bekannt. In den sozialistischen Ländern wie Polen, CSSR, Rumänien, Bulgarien und der UdSSR (Kursk) war man damals häufiger zu Gast. Dazu wurde in Kleinmachnow ein ausrangierter Ikarus-Bus umgebaut, der 15 Sitzplätze bot und im Gepäckraum Platz für vier bis sechs Rennwagen hatte.

Mit einer einfachen Kamera, ausgestattet mit einem Lichtschacht, aber ohne Innenlichtmessung, fotografierten Manfred Zeimer und Manfred Thomas sie die vorbeifahrenden K-Wagen und entwickelten die Filme in einer Garage.

Die ehemaligen Rennfahrer Siegmar Böhm, Hans Heinrich Gall , Fotograf Manfred Zeimer, Heike Koch (Tochter von Rennfahrer Jürgen Koch), Team_Manager Knud Krüger (v.links) Foto: Manfred Thomas

Eine Ausführliche Reportage zu dem Thema K-Rennen in Kleinmachnow können Sie in der Mai-Ausgabe des Lokal.Report lesen.

Fotos: Redaktion, Manfred Zeimer, Manfred Thoma