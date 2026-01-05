Feiger Brandanschlag auf das Grundstück des Brandenburger Antisemitismusbeauftragten

Auf das Grundstück des Brandenburger Beauftragten zur Bekämpfung des Antisemitismus des Landes Brandenburg wurde in der Nacht von Samstag zu Sonntag ein Brandanschlag verübt. Glücklicherweise wurde niemand körperlich verletzt. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, bevor es auf das Wohnhaus der Familie übergreifen konnte.

Der Freundeskreis Israel im Brandenburger Landtag verurteilt den feigen und verabscheuungswürdigen Brandanschlag auf das Privatgrundstück von Andreas Büttner und seiner Familie auf das Schärfste. Die Vorsitzenden des Freundeskreis Israel, Kristy Augustin und Sebastian Rüter, sagen dazu: „Wir verurteilen den Anschlag zutiefst und stehen mit voller Solidarität hinter der Familie Büttner und hinter der wertvollen Arbeit von Andreas Büttner zur Bekämpfung des Antisemitismus im Land Brandenburg leistet.“

