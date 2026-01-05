Notunterkünfte in Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf für Betroffene des Stromausfalls in Steglitz-Zehlendorf

Nach dem Stromausfall in Steglitz-Zehlendorf stellen die Stadt Teltow sowie die Gemeinden Stahnsdorf und Kleinmachnow Notunterkünfte zur Verfügung. Es wird erwartet, dass die Stromversorgung bis zum 8. Januar andauert.

In weiten Teilen des Bezirks Steglitz-Zehlendorf ist am 3. Januar der Strom ausgefallen. Betroffen sind große Teile von Nikolassee, Wannsee, Zehlendorf und Lichterfelde. Rund 35.000 Haushalte und etwa 1.900 Gewerbetreibende sind von der Energieversorgung abgeschnitten. Es ist damit zu rechnen, dass ein Großteil der Betroffenen bis zum 8. Januarohne Strom bleiben wird. Grund für den Ausfall war eine brennende Kabelbrücke über dem Teltowkanal in der Nähe des Kraftwerks Lichterfelde. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Ein von der linksextremen „Vulkangruppe” veröffentlichtes Bekennerschreiben wird als authentisch eingestuft.

Die Stadt Teltow stellt den vom Stromausfall betroffenen Personen verbindlich eine Notunterkunft in der Sporthalle in der Albert-Wiebach-Straße 4 (in der Nähe der ehemaligen Mühlendorf-Oberschule) zur Verfügung. Die Unterkunft hat Kapazitäten für bis zu 100 Personen. Sollte Bedarf an weiteren Plätzen bestehen, kann die Stadt Teltow kurzfristig eine weitere Notunterkunft bereitstellen, die ebenfalls Platz für 100 Personen bietet.

Auch die Gemeinde Kleinmachnow unterstützt Betroffene des Stromausfalls und hat im Bürgersaal des Rathauses Kleinmachnow (Adolf-Grimme-Ring 10, 14532 Kleinmachnow) eine Notunterkunft und Anlaufstelle mit 100 Feldbetten eingerichtet. Zudem besteht dort die Möglichkeit, eine warme Suppe und warme Getränke zu erhalten sowie Mobiltelefone aufzuladen.

Stahnsdorf stellt rund ein Dutzend Schlafgelegenheiten im künftigen Bürgerhaus am Dorfplatz 2 zur Verfügung und nahm zu diesem Zweck Kontakt mit dem zuständigen Katastrophenschutzstab auf. „Die Witterungsbedingungen stellen alle Beteiligten vor enorme Herausforderungen, sei es bei der Reparatur der beschädigten Kabel, oder bei den Bürgerinnen und Bürgern, bei denen in den Wohnungen allmählich eine kritische Temperatur herrscht. Wir wollen diese Not mit einem Beitrag lindern“, so Bürgermeister Bernd Albers.

Aktuelle Informationen zum Stromausfall in Steglitz-Zehlendorf finden Sie auf der Internetseite des Bezirksamts.

Folgende Notunterkünfte stehen zur Verfügung:

– Sporthalle Albert-Wiebach-Straße 4, 14153 Teltow,

– Rathaus Kleinmachnow, Adolf-Grimme-Ring 10, 14532 Kleinmachnow,

– Cole-Sports-Center, Hüttenweg 43, 14169 Berlin (freie Kapazitäten, bitte dort bevorzugt hingehen!),

– Sporthalle der Zinnowwald Grundschule, Wilskistraße 78, 14163 Berlin (Achtung: Eingang über Hartmannsweilerweg)

– Bürgersaal im Rathaus Zehlendorf, Kirchstraße 1/3, 14169 Berlin (Achtung: Eingang nur über Kirchstraße 1/3)

– Sporthalle des Goethe-Gymnasium Lichterfelde, Drakestraße 72, 12205 Berlin. (freie Kapazitäten, bitte dort bevorzugt hingehen!)

An folgenden Orten besteht die Möglichkeit, sich aufzuwärmen, ggf. Handys aufzuladen und etwas Warmes zu trinken.

– Gemeindehaus der Emmaus-Kirchengemeinde, Onkel-Tom-Str. 80, 14169 Berlin öffnet heute, 04.01.2026 ab 09:30 Uhr,

– Paulus-Gemeinde, Jugendkeller, Hindenburgdamm 101, 12203 Berlin tagsüber ab 09:00 Uhr,

– Matthäus Gemeindehaus am Steglitzer Kreisel tagsüber von 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr für etwa 50 Menschen,

– Bürgersaal im Rathaus Zehlendorf, Kirchstraße 1/3, 14169 Berlin (Achtung: Eingang nur über Kirchstraße 1/3),

– Mittelhof e.V., Königsstraße 42-43, 14163 Berlin heute, 04.01.2026 von 09:00 Uhr bis 19:00 Uhr,

– Hellenische Gemeinde, Mittelstraße 33, 12167 Berlin, ab Sonntag, 04.01.2026 täglich von 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr,

– Käseglocke Lankwitz, Leonorenstraße 65, 12247 Berlin, Sonntag, 04.01.2026 von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr,

– Adventgemeinde Zehlendorf, Gartenstraße 23, 14169 Berlin, Sonntag, 04.01.2025 von 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr, Montag, 05.01.2025 von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Das Adventhaus hat auch 2 Duschen und eine Waschmaschine, die genutzt werden können,

– Nachbarschaftshaus Wannseebahn e.V., Mörchinger Straße 49, 14169 Berlin, Sonntag, 04.01.2025 von 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr,

– Johann-Sebastian-Bach-Kirchengemeinde, Luzerner Straße 10-12, 12205 Berlin, täglich von 09:00 bis 20:00 Uhr.

Foto: Redaktion