Kinoprogramm vom 24. bis zum 2. Oktober

Ab morgen zeigen sich wieder dicke Wolken auf dem Wetterradar. Die beste Zeit für einen Kinobesuch. Im neuen Tarantino-Film Once upon a time lässt sich Brad Pitt als abgehalfterter Serienstar vor der Kamera verprügeln und in Fisherman´s Friends soll ein Produzent einen Seemannschor zu Musikstars machen. Zu sehen sind die Filme in den Neuen Kammerspielen:

Der Flohmarkt der Madame Claire (Spätlese)

Dienstag, 24. September, um 17.00 Uhr

Gloria – Das Leben wartet nicht

Freitag, 29. September, um 18.00 Uhr

Mittwoch, 2. Oktober, um 18:00 Uhr

Once Upon a Time in Hollywood

Dienstag, 24. September, um 19.00 Uhr

Samstag, 28. September, um 20.00 Uhr

Mittwoch, 2. Oktober, um 20:00 Uhr

A Toy Story – Alles hört auf kein Kommando

Donnerstag, 26. September, um 15.00 Uhr

Freitag, 27. September, um 16.00 Uhr

Samstag, 28. September, um 16.00 Uhr

Sonntag, 29. September, um 16.00 Uhr

Mittwoch, 2. Oktober, um 16:00 Uhr

Mein Lotta-Leben

Mittwoch, 25. September, 15.00 Uhr

Und der Zukunft zugewandt

Mittwoch, 25. September, 17.00 Uhr

Fisherman´s Friends – vom Kutter in die Charts

Freitag, 27. September, um 18.00 Uhr

Fisherman´s Friends – vom Kutter in die Charts (OmU)

Sonntag, 29. September, um 20.15 Uhr

Und wer nimmt den Hund?

Freitag, 27. September, um 20.15

Samstag, 28. September, um 18.00 Uhr

Foto: Szenenbild aus Once upon a time… © 2019 Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH