Landtagsabgeordneter Sebastian Rüter startet mobile Sprechstunde

Wie seine Parteikollegin Manja Schüle (SPD) will jetzt auch Sebastian Rüter durch eine mobile Sprechstunde auf Wochenmärkten und belebten Plätzen seines Wahlkreises mit den Menschen ins Gespräch kommen. „Rüter unterwegs“ heißt das Format, mit dem der Teltower Bürgerinnen und Bürger ansprechen möchte, die mit ihrem Anliegen sonst ins Wahlkreisbüro kämen, sagt der Landtagsabgeordnete für Teltow, Kleinmachnow, Stahnsdorf und Nuthetal.

Rüter will die einzelnen Gemeinden seines Wahlkreises im Rahmen der Reihe „Rüter unterwegs“ regelmäßig besuchen. Bereits am Montag, den 9. März, um 15:00 Uhr ist der erste Stopp auf dem Ahlener Platz am S-Bahnhof in Teltow geplant. „Unsere Region ist immer in Bewegung – daher brauchen wir auch dynamische und flexible Wege der Kommunikation. Ich freue mich auf zahlreiche Gespräche.“

Alle folgenden Termine werden auf der Internetseite des Politikers und in den Sozialen Medien bekannt gegenen.

Foto: Dirk Pagels