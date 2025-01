Teltower Jugendliche – Vier Projekte für „Jugend entscheidet“ der Hertie-Stiftung ausgewählt

Die Stadt Teltow nimmt am Programm „Jugend entscheidet“ der Hertie-Stiftung teil. Ziel ist es, Jugendliche ernst zu nehmen und politisch teilhaben zu lassen. Eine lokalpolitische Entscheidung soll an junge Menschen abgegeben werden. Am 23. Januar wurden die erarbeiteten Ergebnisse der rund 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwischen 12 und 17 Jahren dem interessierten Publikum im Stubenrauchsaal präsentiert, dabei standen vier Kernthemen auf dem Programm: die Straßenbeleuchtung sowie der Ausbau von Straßen, das Schülerticket, das Jugendfreizeitangebot und die Jugendbeteiligung.

Zuvor erarbeiteten die Jugendlichen in kleinen Workshop-Gruppen innerhalb von sechs Stunden in fünf Phasen ihre Ideen zur Verbesserung der Lebensqualität in Teltow, angeleitet durch Experten für Kinder- und Jugendbeteiligung der Hertie-Stiftung.

Beim Thema Beleuchtung und dem Ausbau von Straßen liegt den Jugendlichen die Sicherheit auf dem Schul- und Heimweg am Herzen. Besonders unbeleuchtete und unbefestigte Nebenstraßen seien dabei für Fahrradfahrer und Fußgänger gefährlich. Der Wunsch nach einem Schülerticket soll den Jugendlichen ermöglichen, längere Strecken als nur den Schulweg zurücklegen zu können und flexibler und kostengünstiger zu pendeln. Außerdem wünschen sich die jungen Menschen öffentlich zugängliche Sportplätze und mehr Spiel- und Begegnungsorte. Generell besteht der Wunsch, bei politischen Entscheidungen mehr Mitspracherecht zu erhalten.

Jürgen Stich (vorne), Fachbereichsleiter Öffentlichkeitsarbeit, Kultur, Bildung, Soziales, begrüßt die Jugendlichen zum Thementag „Jugend entscheidet“.

Die Vorschläge werden nun vom kommunalen Team, bestehend aus Verwaltungsmitarbeitern der Stadt Teltow, Teltower Stadtverordneten, einem Vertreter für Kinder- und Jugendbeteiligung des Landkreises Potsdam-Mittelmark sowie Vertretern der Hertie-Stiftung auf Umsetzbarkeit geprüft. In diesem Prozess wird die Arbeitsgruppe im Austausch mit den Jugendlichen bleiben. Am Ende steht ein konkretes Vorhaben, welches mit einem entsprechenden Beschlussantrag in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht wird und im Sinne der Jugendlichen umgesetzt werden soll.

Fotos: Stadt Teltow