Die Firma Elektro Müller schmückt Weihnachtsbaum am Ruhlsdorfer Platz

Teltow kann sich freuen, denn er ist nun schon zur Tradition geworden – der festlich leuchtende Weihnachtsbaum auf dem Ruhlsdorfer Platz! Auch in diesem Jahr funkelt und strahlt er in der Vorweihnachtszeit und bringt am Standort nicht nur den ansässigen Gewerbetreibenden Freude, sondern auch allen, die hier vorbeispazieren oder vorbeifahren. Der schöne Weihnachtsbaum mit leuchtenden Sternen wurde heute geschmückt und wird ab den Nachmittagsstunden für weihnachtliche Stimmung sorgen.

Seit dem Jahr 2008 kümmert sich die am Ruhlsdorfer Platz ansässige Firma Elektro Installation Michael Müller GmbH darum – und das mit ganz viel Engagement: „Jedes Jahr schmücken wir gern diesen Weihnachtsbaum bei uns vor der Tür, der von der WGT zur Verfügung gestellt und fananziert wird, und stimmen damit Teltow und alle Gäste auf die Weihnachtszeit ein“, sagt Geschäftsführer Michael Müller. „Es ist doch ganz klar, dass wir als lokales Elektro-Unternehmen das weihnachtliche Flair in unserer Stadt unterstützen.“

Der etwa 10 Meter große Tannenbaum wurde mit einer 40 Meter langen Lichterkette und großen Sternen bestückt. Die Lichter schalten sich mit dem abendlichen Leuchten der Straßenlaternen an und werden nachts auch über diese wieder ausgeschaltet.

>> Beim Schmücken des Weihnachtsbaumes vom Ruhlsdorfer Platz in Teltow: das Team von Elektro Müller

Die Firma Elektro Müller schmückt in Teltow noch weitere Weihnachtsbäume. Michael Müller: „Die WGT stellt in verschiedenen Teltower Wohngebieten weitere Bäume auf, die wir ebenso zum Leuchten bringen und damit den Anwohnern Freude bereiten. Es sind dieses Jahr insgesamt 9 Standorte wie Neue Wohnstadt oder das Flussviertel.“ Bei diesen Bäumen funktioniert die Beleuchtung mit Zeitschaltuhren.

„Alles aus bewährter Hand!“ ist der Anspruch der Elektro Installation Michael Müller GmbH. Ob klassiche Installationen mit dem Verlegen von Elektroleitungen, der Einbau von Sicherheits- oder Alarmanlagen, spezielle Beleuchtungstechnik, die Nutzung von Photovoltaik-Anlagen oder eine zentrale Gebäudesteuerung – gute Qualität, fachliches Know How und Ideenreichtum zeichnet die Firma aus. Das Besondere: Im Show-Room in der Berliner Straße 3 ist zu erleben, wie neue Netzwerktechnik die Elektro-Installationen in einem Geäude intelligent und enrgiesparend steuern kann. Feinste Ton-, Bild- und Beleuchtungstechnik kann zum Beispiel bequem vom Sofa aus oder von außerhalb des Gebäudes bedient werden.

>> Der Weihnachtbaum vom Ruhlsdorfer Platz wird von Elektro Müller mit Lichterketten und Sternen geschmückt.

Fotos: Redaktion + Elektro Müller