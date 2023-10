15. Teltower Kunst-Sonntag

Am 5. November findet die 15. Auflage des Teltower Kunst-Sonntags statt. Maler, Bildhauer und Fotografen zeigen ihre Werke. Zwischen den Ausstellungsorten und dem S-Bahnhof Teltow-Stadt verkehrt regelmäßig ein Shuttle-Bus.

Das größte Kunstereignis der Region findet am Sonntag in Teltow statt. Von 11:00 bis 17:00 Uhr präsentieren Künstlerinnen und Künstler aus den Bereichen Malerei, Bildhauerei, Installation und Fotografie ihre Werke an drei Standorten in der Teltower Altstadt. 50 Künstlerinnen und Künstler wurden für den Kunst-Sonntag ausgewählt und stellen auf dem Marktplatz, im Bürgerhaus und im Stubenrauchsaal aus. Auch das Atelier im Mattausch-Haus in der Altstadt ist an diesem Tag geöffnet.

Der Kunstsonntag ist der Höhepunkt der Teltower Ausstellungsreihe, die das ganze Jahr über im Bürgerhaus und im Neuen Rathaus stattfindet. Das zeigt, dass die bildende Kunst in Teltow einen hohen Stellenwert hat. Das hat sich weit über die Region hinaus herumgesprochen, und so kann die Stadt zum Kunst-Sonntag wieder mit der größten Open-Air-Galerie der Region an drei Standorten in der Altstadt aufwarten.

Die Künstlerinnen und Künstler sind am 5. November vor Ort. Interessierte und Kunstbegeisterte sind herzlich eingeladen, mit den ausstellenden Künstlerinnen und Künstlern ins Gespräch zu kommen und sich an den vielfältigen Exponaten in der malerischen Altstadt zu erfreuen. Zwischen den Ausstellungsorten und dem S-Bahnhof Teltow-Stadt verkehrt regelmäßig ein Shuttle-Bus. Er pendelt alle 20 Minuten zwischen dem Taxistand am S-Bahnhof und dem Marktplatz/Ecke Neue Straße.

Foto: Stadt Teltow