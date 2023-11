8. Internationales Filmfestival „ZEICHEN DER NACHT“

Es ist wieder so weit. Das auf drei Kontinenten aktive Internationale Festival „ZEICHEN DER NACHT“ (Paris, Bangkok, Tucumán (Argentinien) Lissabon, Urbino (Italien) ist wieder zurück in Berlin. Vom 01. bis 05. November schlagen die Herzen der Cineasten in der Bundeshauptstadt höher.

Im Kino in der Königstadt, nun in den Räumen der „Movie Member“, Saarbrücker Str. 24 in 10405 Berlin-Prenzlauer Berg, ist das Herzschlagen der Cineasten dann zu hören! Es gilt als einer der größten – wenn nicht sogar das größte – unabhängige Festival weltweit.

Gezeigt werden in drei Wettbewerbsprogrammen Dokumentarfilme, Kurzfilme und experimentelle poetisch assoziative Filme unter dem Titel „Cinema in Transgression“. Es ist kein „Fühl-Dich-wohl-und-vergiss-Deine-Probleme“-Festival, sondern im Gegenteil – es ist ein Festival, das dem Zuschauer Einblicke in Situationen, Räume und Kulturen verschafft, die ihm sonst nie zugänglich wären. Gleichzeitig ist es ein Festival, das erlaubt, andere Filmsprachen zu entdecken. Provokant, verstörend, faszinierend – ein Gegengewicht zur massenmedialen Manipulation.

Hier der Festival-Zeitplan: http://www.zeichendernacht.com/2023/_time.htm

Karten kann man vorbestellen unter Telefon: 030-58899551.

Alle Infos zu Filmen, Festivalkonzept, Festivalgeschichte, Jurymitglieder etc: www.zeichendernacht.com

Text/Foto: Volkert Neef