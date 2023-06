Fürs Klima in die Pedale treten

Seit 2008 schwingen sich Städte, Gemeinden und Landkreise in ganz Deutschland für ein gutes Klima auf den Sattel. Bei der Kampagne „Stadtradeln“ des Klima-Bündnisses bleibt für möglichst viele Alltagswege das Auto stehen – stattdessen geht es auf zwei Rädern zur Arbeit oder ins Büro. Jede teilnehmende Kommune kürt am Ende einen Sieger oder ein ganzes Gewinnerteam. Kleinmachnow, Teltow und Stahnsdorf sind auch dabei.

Die Teilnehmerzahl beim Stadtradeln wächst und wächst: Traten zum Beginn 2008 noch 23 Städte und Kommunen an, waren es 2022 sage und schreibe 2.257. Und für dieses Jahr gab es sogar aus 2.724 Rathäusern grünes Licht für die Teilnahme. Das Konzept ist einfach: Für 21 Tage werden möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückgelegt. Dafür bleibt das Auto für diese Strecken in der Garage – auch in Kleinmachnow, Teltow und Stahnsdorf.

Den Auftakt macht die Gemeinde Kleinmachnow: Die Gemeinde ist vom 03. bis 23. Juni mit von der Partie und beginnt die Saison mit einer Auftakttour am Sonnabend (03. Juni) um 14:00 Uhr mit einer Auftakttour am Rathaus. Danach können die Teilnehmer entweder als Einwohner, Arbeitnehmer, Vereinsmitglied oder Schüler bei der Stadtradel-Kampagne des Klima-Bündnisses mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln.

„Mit der Teilnahme an der Aktion Stadtradeln möchte auch die Gemeinde Kleinmachnow die Menschen ermuntern, mehr von Kleinmachnow zu erfahren – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn vom Rad aus hat man noch viel mehr Chancen, etwas von seinem Umfeld zu erleben, und gleichzeitig noch etwas für seine Gesundheit und das Klima zu tun“, erklärt die Kleinmachnower Gemeindeverwaltung im Vorfeld. Die Kommune beteiligt sich bereits zum dritten Mal in Folge. Die Siegerehrung für Kleinmachnow mit Preisverleihung, Hüpfburg und Fahrradparcours ist für den 10. Juli um 16:00 Uhr im Innenhof des Rathauses geplant. Die Einladungen werden Ende Juni verschickt.

In Teltow beginnt der sportliche Wettbewerb am Freitag, 09. Juni, um 17:00 Uhr auf dem Marktplatz. Nach der Feierabend-Auftakttour wartet auf die Teilnehmer leckeres vom Grill. Die Siegerehrung für das radelaktivste Team und den oder die beste Teltower Stadtradlerin findet am 31. August statt. De Einladung erfolgt rechtzeitig und schriftlich per E-Mail nach der Auswertung nach dem Stadtradel-Wettbewerb.

Fahrradfreunde in Stahnsdorf müssen sich indessen noch ein wenig gedulden. Hier beginnt der dreiwöchige, klimafreundliche Wettstreit aus organisatorischen Gründen erst im Frühherbst am 01. September. Um hierüber auf dem Laufenden zu bleiben, können Interessenten gern die Social-Media-Kanäle ihrer Heimatgemeinde verfolgen, heißt es aus dem Rathaus. Das diesjährige Stadtradeln ist in Stahnsdorf bis 21. September veranschlagt.

Anmeldung und aktueller Stand

Interessenten und Teilnehmer können sich unter https://www.stadtradeln.de/registrieren anmelden, um als Einzelperson oder in einem Team teilzunehmen. Hier finden sich dann auch die tagesaktuellen Radel-Ergebnisse für Teams der teilnehmenden Orte oder Landkreise. Weitere Informationen gibt es auch unter

ph/PM