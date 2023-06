Künstler gesucht

Teltow veranstaltet in diesem Jahr den 15. Kunst-Sonntag. Interessierte haben zwei Monate Zeit, sich für die Veranstaltung anzumelden.

Kunstschaffende aus den Bereichen Malerei, Bildhauerei, Installation oder Fotografie sind herzlich eingeladen, sich bis zum 31. Juli schriftlich für die Veranstaltung zu bewerben. Der Kunst-Sonntag findet am 05. November 2023 statt und hat sich mittlerweile zu einem Anziehungspunkt weit über die Stadtgrenzen hinaus entwickelt. Für die Malerei steht jedem eingeladenen Künstler eine Wandfläche von etwa drei Quadratmetern zur Verfügung. Bildhauer können bis zu fünf Exponate einreichen.

Die Teilnahmebedingungen und das Anmeldeformular sind unter www.teltow.de abrufbar. Dank der Unterstützung ehrenamtlicher Helfer und des Landkreises Potsdam-Mittelmark öffnen auch in diesem Jahr verschiedene Einrichtungen in der Altstadt von 11.00 bis 17.00 Uhr ihre Türen für zeitgenössische Kunst. Für die eingeladenen Künstlerinnen und Künstler ist am Veranstaltungstag gegen 09:30 Uhr das schon zur Tradition gewordene Künstlerfrühstück geplant. Im Anschluss an die feierliche Eröffnung um 11.00 Uhr sind interessierte und kunstbegeisterte Besucher eingeladen, mit den ausstellenden Künstlern ins Gespräch zu kommen und vielleicht das eine oder andere Werk zu erwerben.

Interessenten können sich unter 03328 4781-243 oder j.schroeder@teltow.de an die Leiterin des Teltower Bürgerhauses, Julia Schröder, wenden. PM/ph

Bild:Pixabay.com