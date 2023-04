Gewerbe- und Jobmesse in Stahnsdorf

Am Mittwoch, 26. April, lädt der Regionale Gewerbeverein TKS e.V. zur Gewerbe- und Jobmesse ein. Veranstaltungsort ist Selgros Cash & carry in der Ruhlsdorfer Straße.

Zum dritten Mal öffnet der Regionale Gewerbeverein TKS e.V. am Mittwoch, 26. April, seine Türen: von 10:00 bis 17:00 Uhr bei Selgros Cash&Carry in Stahnsdorf, Ruhlsdorfer Straße 76. Dabei liegt der diesjährige Schwerpunkt in den Bereichen Gewerbe, Job und Ausbildung.

Rund 60 Aussteller aus Handwerk, Handel, öffentlicher Dienst, Finanzwelt, Gastronomie und Dienstleistungen stellen sich dem Publikum vor und zeigen ihre Fähig- und Fertigkeiten und bewerben sich als zukünftige Arbeitgeber. Dabei sind unter anderem: Selgros Cash & Carry, Inline-Hydraulik, die Stadtwerke Potsdam, die Bundespolizei, Regiobus, Microchip, die Mittelbrandenburgische Sparkasse, e.dialog und die Handwerkskammer Potsdam.

Schülerinnen und Schüler aus den weiterführenden Schulen der Region sind eingeladen, sich Eindrücke aus der Arbeitswelt zu verschaffen, Kontakte zu knüpfen und sich vielleicht schon einen Praktikumsplatz zu organisieren. Die Messe ist auch perfekt geeignet für Jobsuchende unterschiedlichen Alters, die nach neuen Herausforderungen streben oder einfach nur nicht mehr pendeln wollen, getreu dem Motto „Arbeitest du schon – oder pendelst Du noch? Vom Pendler zum Regionaljobber“.

Große Unterstützung fand der Regionale Gewerbeverein Teltow, Kleinmachnow, Stahnsdorf e.V. durch die Stadt Teltow. Teltow war in den vergangenen Jahren der Hausherr der Ausbildungsmesse, die jedoch leider aus brandschutzrechtlichen Bestimmungen und dadurch fehlenden Räumlichkeiten nicht mehr dort stattfindet.

„Mit diesem Format wollen wir eine Brücke zwischen Gewerbe- und Job-Messen schlagen“, sagt Olaf Binek, Vorsitzender des Vereins. „Uns ist wichtig, für alle da zu sein. Egal, ob künftige Auszubildende, Fachkräfte oder Unternehmen, die ihre Dienstleistungen der Öffentlichkeit vorstellen wollen: Uns sind alle Willkommen. Mit dieser Plattform möchten wir etwas für unsere Mitglieder, aber auch für die Region schaffen“, erklärt Binek weiter.

„Fachkräfte fehlen an jeder Ecke, deshalb freuen wir uns, am 26. April alle Altersgruppen zu begrüßen“, berichtet Tina Reich, Mitglied im Vorstand. „Ob es nun der rüstige Rentner ist, der noch nicht in den Ruhestand möchte, oder ob es der Mittvierziger ist, der neue Wege gehen möchte – wir werben für jeden Besucher, von der 8. Klasse bis zu den Großeltern.“ Begleitet wird die Gewerbe- und Job-Messe von BB-Radio. PM

Symbolbild: Pixabay.com