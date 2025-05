Teltow – Geld mit gestohlenen Karten abgehoben

Ein bislang unbekannter Mann soll im Dezember 2024 einer Frau in einem Geschäft in Teltow das Portemonnaie entwendet und dann mit einer so erlangten EC-Karte insgesamt 1.000 Euro Bargeld vom fremden Konto abgehoben haben. Dabei wurden von einer Überwachungskamera Bilder des Mannes aufgenommen, dessen Identität im Rahmen der bisherigen Ermittlungen noch nicht bekannt gemacht werden konnte. Durch die Veröffentlichung des Bildes hofft die Polizei nun auf Hinweise, um wen es sich dabei handelt.

Die Kriminalpolizei fragt: Wer kennt die abgebildete Person und kann Hinweise zu deren Identität und Aufenthalt geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Potsdam gern mit Angabe der Fahndungsnummer (32-25) unter der Telefonnummer 0331 5508 0 entgegen. Alternativ können Sie auch das Hinweisformular im Internet nutzen.

Foto: Polizeidirektion West