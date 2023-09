„Teltower Stadtradeln“ mit neuem Rekord

Mit einem neuen Rekord ist das „Teltower Stadtradeln“ zu Ende gegangen. 378 aktiv Radelnde in 23 Teams haben im Juni 2023 im Zeitraum von 21 Tagen zwei Mal die Erde umrundet und mehr als 78.000 Kilometer erreicht.

Das ist eine Verdopplung im Vergleich zu den Ergebnissen vom vergangenen Jahr und zeigt, dass der bundesweit ausgetragene Wettbewerb in Teltow immer mehr an Beliebtheit gewinnt. Die Radlerinnen und Radler haben damit umgerechnet rund 13 Tonnen Kohlendioxid eingespart, das entspricht in etwa dem Gewicht von zwei Elefanten.

Bereits zum fünften Mal hat Teltow an der Aktion „Stadtradeln – Radeln für ein gutes Klima“ teilgenommen – insgesamt 374 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich regelmäßig in den Fahrradsattel geschwungen, um Kilometer zu „sammeln“. Die Siegerinnen und Sieger im Einzel- und Team-Wettbewerb wurden am 31. August im Bürgerhaus von Teltow ausgezeichnet:

„Teltower STADTRADLER“ wurde Günther Pätz mit 2.022 Gesamtkilometern vor Martin Krause (1.544) und Roger Kluge (1.445). Das „Radelaktivste Team“ war das Team Feuerwehr/Polizei Teltow mit 11.729 Kilometern, 29 aktiv Radelnden und 404 Kilometern pro Kopf. In der Kategorie „Team mit den radelaktivsten Mitgliedern (km pro Kopf)“ gewann das Team „TTOWNER“ mit 966 Kilometern, zwei aktiv Radelnden und 483 Kilometern pro Kopf.

Die Stadt Teltow gratuliert recht herzlich den Gewinnerinnen und Gewinnern, bedankt sich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für das fleißige Kilometersammeln und wünscht allseits gute und sichere Fahrt mit dem Rad.

Foto: Stadt Teltow