Erleben, wie Kunst entsteht

Die Kleinmachnower Kunstwoche wird am 03. September um 16:00 Uhr mit einer Vernissage im Landarbeiterhaus Kleinmachnow eröffnet und endet am 09. September um 19:00 Uhr mit einem Künstlerfest. Die Ausstellung mit Werken der beteiligten Künstler ist bis zum 01. Oktober jeden Samstag und Sonntag von 14.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.

Die 2009 gegründete Brücke Kleinmachnow Kunstverein e.V. lädt jeden Sommer vier Künstler zur Kunstwoche nach Kleinmachnow ein, um sich von diesem Ort inspirieren und im Arbeitsprozess über die Schulter schauen zu lassen. Kunstinteressierte aus der Region haben die Möglichkeit, direkt mit den Künstlern zu kommunizieren und bei diesen „öffentlichen“ Arbeitsprozessen unmittelbar dabei zu sein. Zuschauer sind täglich von Montag, 04. September, bis Freitag, 08. September, zwischen 11.00 und 18.00 Uhr im Landarbeiterhaus, Zehlendorfer Damm 200, willkommen. Die eingeladenen Künstler in diesem Jahr sind: Annette Lück-Lerche (Skulptur, Objekt), Erik Seidel (Skulptur, Holzschnitt), Adelheid Fuss (Bronzeskulptur, Grafik) und Angelika Wolpert (Papierplastik).

Die studierte Illustratorin und Künstlerin Annette Lück-Lerche beschäftigt sich mit fantastischen plastischen Kreationen aus diversen Materialien, bei der Kunstwoche thematisiert sie den Sehnsuchtsort Wildnis: „Ein wichtiges Thema für mich ist die Natur-bzw. Umweltzerstörung und dafür bietet sich an, mit Papier zu arbeiten. Ich lasse mich anregen von Formen und Strukturen, die ich in der Natur vorfinde, um daraus mein eigenes und unverwechselbares Formenrepertoire zu entwickeln. Bei der Kunstwoche möchte ich mit Formen aus der Natur, mit Strukturen und Farben eine eigene Wildnis mit formalen Mitteln erschaffen.“

Der Bildhauer Erik Seidel wird Holzschnitte und ein Wachsmodell zum Thema Maskenmann erstellen: „Während der Kunstwoche möchte ich grafisch, als auch bildhauerisch tätig sein. Es werden verschiedene Holzschnitte zum Thema „Maskenmann“ und ein Flachrelief „Maskenmann“ in Wachs (H 65 x B 45 cm) sowie die Vorbereitung zum Eisenguss an einer Kleinplastik „Trommler“ in Wachs (Höhe ca. 60 cm) entstehen.“

Die Bildhauerin und Grafikerin Adelheid Fuss erforscht Zwischenräume mit verschiedenen Materialien mit dem Arbeitstitel Zugeneigte Formen: „Unter diesem Arbeitstitel sollen mehrteilige Arbeiten entstehen, die jeweils Bezug aufeinander nehmen und den Zwischenraum als verbindendes Element thematisieren. Ausgehend von einer zweidimensionalen Wandarbeit, plane ich die plastischen Qualitäten verschiedener Materialien zu erforschen.“

Die freischaffende Künstlerin Angelika Wolpert wird die Kunst des Papierschöpfens und des plastischen Formens mit Papier demonstrieren und sich mit Ortsbeziehungen auseinandersetzen: „Während der Kunstwoche in Kleinmachnow werde ich mich mit dem Thema „Papierverbindungen-Ortsbeziehungen“ auseinandersetzen. Hierbei beabsichtige ich, verschiedene Arbeitsweisen wie Papierschöpfen, Papierprägung und Papierverformung miteinander zu kombinieren, um multidimensionale Objekte zu erschaffen. In einen dialogischen Prozess möchte ich die einzigartigen Fähigkeiten, die Besonderheit und die Lebendigkeit des Materials enthüllen und eine Verbindung zum spezifischen Ort aufnehmen.“

Foto: Brücke Kleinmachnow Kunstverein e.V.