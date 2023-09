Weniger Ertrag: In Brandenburg hat die Apfelernte begonnen

Brandenburg ist Apfelland! Boskoop, Idared, Elstar oder Pinova – auf über 700 Hektar werden Äpfel vor allem im Landkreisen Potsdam-Mittelmark, in Märkisch-Oderland sowie um die Stadt Frankfurt (Oder) angebaut. Äpfel sind die dominierende Obstart in Brandenburg. Jetzt wird wieder zur Selbstpflücke oder zum Direktkauf in den Hofläden eingeladen und Apfelfeste werden gefeiert. Doch zum Beginn der Apfelernte schätzt der Gartenbauverband Berlin-Brandenburg, dass mit viel weniger Ertrag als im Vorjahr zu rechnen ist.

Gebremste Erwartungen werden mit Frostschäden in der Apfelblütezeit, Schädlingsbefall sowie Wetterextreme im August mit Hagel und Starkregen begründet. Regionale Obstbauern rechnen demnach in diesem Jahr nur mit einer Ernte von maximal 18.000 Tonnen Äpfeln. Im Jahr 2022 wurden 26.600 Tonnen Äpfel geerntet.

Der Gartenbauverband fordert zum Erntebeginn einen Abbau von Wettbewerbsverzerrungen gegenüber europäischen Mitkonkurrenten und finanzielle Unterstützungen bei klimatisch bedingten Wetterextremen wie Prämien für Hagel- und Mehrgefahrenversicherungen. Innnerhalb der EU müsse die Politik angesichts der Nachfrage nach regionalen Produkten für gleiche Produktionsbedingungen sorgen. Ein einheitlicher Pflanzenschutz sowie europaweit einheitliche Mindestlöhne gehörten hierzu. Sonst würde eine Verlagerung des Obstanbaus in Billiglohnländer drohen.

Zu Beginn der diesjährigen Apfelernte in Brandenburg besuchte Brandenburgs Landwirtschaftsminister Axel Vogel (Bündnis 90/Die Grünen) das Obstgut Franz Müller in Wesendahl. Dieses baut auf über 25 Hektar Obst wie Äpfel, Birnen und Pflaumen an. Die Apfelsorten Jonagold, Elstar, Wellant wachsen auf etwa 20 Hektar Fläche. Es wird in diesem Jahr eine gute Ernte erwartet. Teilweise sind hier die Äpfel mit Hagelschutznetzen überdacht und fast komplett mit Frostschutzberegnung ausgestattet.

Wer in Brandenburg selber Äpfel ernten möchte, kann das zum Beispiel hier machen:

> Obsthof Deutscher, Am Plötzhon 1, 14542 Werder/OT Plötzin, Tel. 03327 44710

> Bio-Apfelhof Müller, Dorfstraße 1, 15345 Altlandsberg/OT Wesendahl, Tel. 03341 215856

> Selbstpflücke Elisenau – Pomona Gartenbau, Helenenauerweg 2, 16356 Ahrensfelde/OT Blumberg, Tel. 03338 757133

> Märkische Obstbau GmbH, Schmiedegasse 5a, 14550 Groß Kreutz/OT Schmergow, Tel. 033207 32405

Symbolfoto: Pixabay.com