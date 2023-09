5. Sommer-Galerie – Ein Leuchtturmprojekt Brandenburger und Berliner Kunst

Bereits zum fünften Mal veranstaltet der gemeinnützige Verein Kunst Markt Portal (KMP) die jährliche Sommergalerie. Am 3. September werden sich 61 Brandenburger und Berliner Künstler von 10:00 bis 17:00 Uhr im Großbeerener Schloss Diedersdorf einfinden, um ihre Kunstwerke auszustellen, sich auszutauschen, Kontakte zu knüpfen, Inspirationen und neue Erfahrungen zu sammeln und nach Möglichkeit eigene Werke zu verkaufen.

Am Wochenende steht Brandenburger und Berliner ein überregionales Kunst-Highlight bevor. Die 5. Sommer-Galerie des KMP öffnet im Großbeerener Schloss Diedersdorfunter unter der Schirmherrschaft und Projektförderung des Landkreis Teltow-Fläming. Der KMP-Inhaber und pensionierter Lehrer Lutz Rasemann dazu: „Diese Veranstaltung dient durch den generationen-übergreifenden Ansatz hervorragend auch zur Berufsorientierung und der kulturellen Bildung“. Dementsprechend zufrieden gibt sich aus dem KMP-Partnerkreis Geschäftsführerin Salina Worm vom Schloss Diedersdorf: „Wir sind sehr glücklich darüber, dass sich unsere Location als Standort für die KMP-Kunstausstellungen etabliert hat und wir freuen uns sehr, dass wir ein Teil davon sein dürfen.“ Ein jährlich feststehender Termin ist dies mittlerweile auch für den KMP-Partner Kulturverein Großbeeren mit seinem Kunstkreis, für den der Großbeerener Künstler Klaus Hoffmann hervorhebt: „Der Kunstkreis feiert in diesem Jahr sein 21-jähriges Bestehen. Wir sind seit der ersten KMP-Ausstellung mit dabei und können uns mit unseren Werken, mit vielfältigen künstlerischen Techniken präsentieren“. Künstlerische Vielfalt ist auch ein Stichwort für den Dahlewitzer Künstler Dominik Schobelt: „Ich würde mich als Multi Artist bezeichnen, da ich seit 10 Jahren verschiedene Techniken anwende wie Graffiti, Drucktechnik, Airbrush, Pinsel und sämtliche Arten von Materialien verwende.“

Multi Artist Dominik Schobelt aus Dahlewitz gestaltete schon die Wände am Bahnhof Rangsdorf mit seinen Motiven. Der Meister der Airbrush-Mischtechnik lädt am Wochenende zum Graffiti-Workshop ein.

Zu den jüngeren bisher Angemeldeten von Ende 20 bis über 80 Jahren gehört Anastasia Wiggert, die erst nach ihrem Umzug aus Russland den Beruf wechselte, sich auf ihr Kunststudium in Moskau besann und seither in Potsdam als Künstlerin lebt und arbeitet und „in kleinen Schritten vorankommt“, wie sie bescheiden anmerkt. Zu den kleinen Schritten gehört auch, dass sie für den „Brandenburger Kunstpreis 2023“ nominiert wurde und daher auch noch bis Ende August in Schloss Neuhardenberg zu sehen ist.

Die 5. Sommergalerie wird auch von einem Dozenten begleitet. Der Multi-Künstler Dominik Schobelt wird nicht nur seine eigenen Werke ausstellen, sondern auch drei 90-minütige Graffiti-Workshops leiten. Partnerkreis ist nun zum 2. Mal der Landkreis-Teltow Fläming, der nicht nur mit Projektmitteln zu 50% die Finanzierung unterstützt, sondern nun auch erstmals und besonders wertschätzend durch die Schirmherrschaft, die Landrätin Wehlan zugesagt hat. Der Eintritt ist kostenlos und barrierefrei.

Fotos: KMP