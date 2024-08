Großbeeren – Siegesfest auf dem Alten Gutshof

Vom 23.-25. August wird in Großbeeren das 211. Siegesfest veranstaltet. Gefeiert wird in diesem Jahr auf vielfachem Wunsch in einem Festzelt auf dem Alten Gutshof. Daneben wird ein kleiner Rummel veranstaltet, der auch mit kulinarischen Angeboten lockt.

Die historischen Truppen schlagen ihr Lager traditionell am Küsterteich auf. Besonders lohnenswert sind die Führungen durch das Biwak am Samstag Vormittag. Auch die Gefechtsdarstellung der „Schlacht bei Großbeeren“ wird wieder viele Schaulustige anziehen.

Weitere Highlights:

Fackelumzug am 23. August: Laufen Sie gemeinsam mit historischen Truppen und zahlreichen Besuchern zum Takt des Spielmannszugs Beelitz durch den Ort zur Festwiese.

Musik und Tanz: Feiern Sie zu Live-Musik, unter anderem mit den Bands Die Wilden Bub’m, den Carousellies und Undine Lux

Kinderprogramm: Eine magische Tiershow und Zauberer Mister Pue bringen Kinderaugen zum Leuchten

Turmsingen: Erleben Sie die musikalischen Darbietungen des Gemischten Chors und des Dahmeländer Blasorchesters in einmaliger Kulisse

Öffnung des Gedenkturms: An allen drei Veranstaltungstagen haben Sie die Möglichkeit, den Gedenkturm Großbeeren mit Museumshalle und Aussichtsplattform zu besichtigen.

Programm der Schinkelkirche: Besuchen Sie Freiluftcafé und Trödelmarkt an der Schinkelkirche und nehmen Sie am traditionellen Freiluftgottesdienst und Friedensgebet teil.

In der Schlacht bei Großbeeren standen am Nachmittag des 23. August 1813 bei strömendem Regen 75.000 Franzosen und sächsische Verbündete unter Marschall Charles Oudinot 100.000 preußischen, russischen und schwedischen Soldaten unter General von Bülow gegenüber. Gegen den Willen seines Oberbefehlshabers, des schwedischen Kronprinzen (und ehemaligen Marschalls von Frankreich) Karl XIV. Johann, gab von Bülow den Befehl zum Bajonettangriff auf ganzer Linie. Legendär sind seine Worte: „Unsere Knochen sollen vor Berlin bleichen, nicht dahinter!“ Die Franzosen verloren über 4.000 Mann und 14 Geschütze. Die Niederlage verhinderte ein weiteres Vordringen der napoleonischen Truppen nach Berlin und beendete die französische Herrschaft in der Mark Brandenburg.

Foto: Gemeinde Großbeeren