11. VideoKunstNacht im Landarbeiterhaus und der Kunstremise Kleinmachnow

Die Brücke Kleinmachnow Kunstverein e.V. und medienkunstverein e.V. (mkv) laden am 24. Februar ab 19:00 Uhr ins Landarbeiterhaus und in die Kunstremise Kleinmachnow zur 11. VideoKunstNacht Kleinmachnow unter dem Titel MERGING SPHERES – die Verschmelzung analoger und digitaler Welten ein. Das Ereignis wird kuratiert von Peggy Schönegge (mkv e.V.).

Wie real ist das Virtuelle und welchen Einfluss hat es auf unser Verständnis von Wirklichkeit? Die einst klaren Grenzen zwischen analoger und virtueller Sphäre verschwimmen im postdigitalen Zeitalter. Mittlerweile tauchen wir mit VR-Brillen in künstlerische Environments ein, erweitern mit AR-Technologien den physischen Raum durch digitale Überlagerungen und lassen uns von Künstlicher Intelligenz (KI) neue visuelle Repräsentationen generieren, die eine neue Form von Realität schaffen. In der direkten Auseinandersetzung mit digitalen Transformationsprozessen rücken die Medien selbst in den Fokus der Realitätsbetrachtung. Der medienkunstverein e.V. präsentiert neun Arbeiten als Spiegel des Postdigitalen.

um ersten Mal wird eine Installation in der neu renovierten Kunstremise zu sehen sein.

So bettet Ivonne Thein mit einer KI geschaffene, fragmentierte Körperbilder in eine physische Installation ein, die sie performativ erweitert. Lauren Moffatt übersetzt persönliche Innenwelten in digitale Landschaften, die die Betrachter über das Tablet als virtuelle Erweiterungen entdecken. Die Arbeit von Daniel Hengst, für die zum ersten Mal die neu renovierte Kunstremise hinter dem Landarbeiterhaus genutzt wird, öffnet den Besuchern einen spekulativen Naturraum, der den menschlichen Einfluss auf unser Ökosystem vergegenwärtigt. Die Videoarbeiten von Banz & Bowinkel, Katia Sophia Ditzler, Nadine Kolodziey, Anke Schiemann, Robert Seidel und Carla Streckwall lösen die Grenzen zwischen den digitalen und analogen Welten weiter auf.

2009 gegründet, schafft „Die Brücke Kleinmachnow Kunstverein e.V.“ Begegnungen zwischen Kunstfreunden und dem Werk professioneller zeitgenössischer Künstler der Region – zeitgenössische Kunst im historischen Landarbeiterhaus in Kleinmachnow, direkt am Machnower See.

Fotos: Die Brücke Kleinmachnow Kunstverein e.V.