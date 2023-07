Stadtradeln 2023 – Ein Hoch auf die Radel-Fans in Kleinmachnow

Am 10. Juli 2023 findet um 16:00 Uhr im Freibad Kiebitzberge die Preisverleihung für die fleißigsten Teams und Einzelradler der diesjährigen Stadtradeln – Aktion Kleinmachnow statt. Die teilnehmenden Kitas, Grund- und Oberschulen sowie die aktivsten Teilnehmer werden mit einem Pokal, kleinen Präsenten und Gutscheinen rund um die Themen Nachhaltigkeit, Umwelt und Radfahren geehrt.

Das diesjährige Stadtradeln in Kleinmachnow fand vom 3. bis 23. Juni statt. Besonders erfreulich ist die hohe Beteiligung und das Engagement der jungen Generation. „Die Gemeinde Kleinmachnow freut sich, dass sich wieder so viele Menschen für das Radfahren begeistern konnten und auch die Kleinsten mit viel Eifer und Freude dabei sind“, lobt Susanne Gasch, Fachdienstleiterin Verkehr, Klima- und Umweltschutz.

Insgesamt nahmen in diesem Jahr 697 Einzelpersonen (+300 im Vergleich zum Vorjahr) und 36 Teams (+8 im Vergleich zum Vorjahr) teil und legten im Aktionszeitraum beeindruckende 122.378 Km mit dem Fahrrad zurück. Das entspricht durchschnittlich 180 Km pro Teilnehmer und einer CO2-Einsparung von rund 20 Tonnen. Mit diesem Ergebnis liegt Kleinmachnow aktuell auf Platz 7 in Brandenburg.

Mit dabei waren in diesem Jahr – neben den Einzelradlern – alle städtischen Schulen und Kitas sowie die Schulen der Hoffbauer-Stiftung, zahlreiche Bürger- und Nachbarschaftsgruppen und natürlich das Team Rathaus. Im Rahmen der Siegerehrung werden u.a. folgende Ergebnisse der Fahrradmannschaften geehrt

Beste Oberschule: Evangelisches Gymnasium Kleinmachnow – 16.089 Km

Beste Grundschule: Grundschule auf dem Seeberg/Hort Am Hochwald – 12.970 Km

Team Rathaus: 7.216 Km

Beste Kita: Kita Ameisenburg – 5.314 Km

Bestes Bürgerteam: Team Veloschleicher – 4.827 Km

Der Einzelrekord in Kleinmachnow liegt bei 2.760 Km, die von einer Teilnehmerin in drei Wochen erradelt wurden. Der Frauenanteil lag bei 52 Prozent, der Männeranteil bei 40 Prozent.Das Durchschnittsalter der Teilnehmer lag bei 44 Jahren und pro Einwohner wurden durchschnittlich 6 Km erradelt.

„Der Fuß- und Radverkehr ist ein wichtiger Bestandteil einer nachhaltigen Mobilität und trägt zur Verbesserung der Lebensqualität in unserer Gemeinde bei. Radfahren ist für jeden erschwinglich, fördert die Gesundheit und ist nahezu emissionsfrei in Bezug auf Lärm, Abgase und Feinstaub. Die Zahl der Wege, die mit dem Fahrrad zurückgelegt werden, steigt – auch in Kleinmachnow. Für das Gelingen der Verkehrswende ist es wichtig, dass sich diese Entwicklung fortsetzt. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir von Jahr zu Jahr mehr Menschen für unsere Aktion begeistern können.“ fasst Gasch zusammen.

Foto: © Gemeinde Kleinmachnow