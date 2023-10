49ers empfangen den SC Rist Wedel

Am 5. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB gastiert der SC Rist Wedel bei den TKS 49ers. Mit Wedel trifft TKS auf den nächsten direkten Tabellennachbarn und könnte mit einem Sieg nicht nur die positive Bilanz wiederherstellen, sondern sich auch von den Abstiegsplätzen distanzieren. Tip-Off ist am Sonntag um 16:00 Uhr. Die Links zum Ticketshop und Livestream findet Ihr unten im Text.

Nachdem man am vergangenen Wochenende auswärts in Iserlohn die bisher beste Offensiv-Leistung der laufenden Saison und vielleicht auch der letzten Jahre hinlegen konnte, wollen die TKS 49ers an ihren 96:63-Sieg anknüpfen und gegen die Gäste aus Wedel den dritten Saisonsieg einfahren. Mit den sechstplatzierten Wedelern kommt nicht nur der direkte Tabellennachbar nach Kleinmachnow, sondern auch eines der ProB-Urgesteine. Noch nie sind zwei Mannschaften in der ProB so oft aufeinandergetroffen wie die 49ers und der SC Rist Wedel. In der vergangenen Saison konnte die Mannschaft von Vladimir Pastushenko sowohl das Hinspiel als auch das Rückspiel für sich entscheiden. Doch diese Statistik hat kaum Bedeutung. Denn bei den Gästen hat sich ebenfalls einiges am Kader getan. Das Team von Hamed Attabarshi, das mit zwei Siegen und zwei Niederlagen die gleiche Bilanz aufweist wie die 49ers, verlässt sich auf die Fähigkeiten einiger neuer Spieler. Neben den verbliebenen Leistungsträgern Leif Möller (10,0 Pkt) und Linus Hoffmann (8,3 Pkt) übernimmt bisher vor allem der Schwede Daniel Johansson mit 14,8 Punkten und 6,8 Rebounds pro Spiel Verantwortung. Vom College nach Wedel kamen zudem US-Amerikaner Camron Reece und BBL-Doppellizenzler Niklas Krause, welche derzeit jeweils 12 Punkte pro Spiel auflegen. 49ers Co-Coach Dorian Coppola analysiert die anstehende Partie wie folgt: „Wir nehmen uns für das Spiel am Sonntag viel vor. Wir wollen an den Erfolg aus Iserlohn anknüpfen und weiter unsere Leistung verbessern. Gleichzeitig will die Mannschaft die Heimniederlage gegen Bernau wiedergutmachen. Um dies zu ermöglichen, wird es wichtig sein, sich gut vorzubereiten und von Anfang an konzentriert zu spielen.“

Foto: TKS 49ers