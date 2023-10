Zwei Einbrüche am Wochenende in Stahnsdorf

Wie die Polizeidirektion West mitteilt, kam es am vergangenen Wochenende in Stahnsdorf zu zwei Einbrüchen. Neben einem fünfstelligen Bargeldbetrag wurde auch ein Porsche gestohlen.

In der Nacht vom 20. auf den 21. Oktober schlugen bislang unbekannte Täter nach mehreren Versuchen ein Fenster eines Einfamilienhauses in Stahnsdorf ein und durchsuchten sämtliche Räume. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest und ist Gegenstand der Ermittlungen. Es entstand Sachschaden. Eine Anzeige wurde vor Ort aufgenommen. Die hinzugezogene Kriminaltechnik konnte Spuren sichern, die noch ausgewertet werden müssen.

Über einen Zeitraum von vier Stunden drangen Unbekannte am Abend des 20. Oktober in ein Einfamilienhaus in Stahnsdorf ein und durchwühlten es komplett. Neben einem fünfstelligen Bargeldbetrag wurde auch der Pkw Porsche des Geschädigten aus der auf dem Grundstück befindlichen Garage entwendet. Vor Ort wurde die Kriminaltechnik mit der Spurensicherung beauftragt.

