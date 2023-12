49ers fahren zum Aufsteiger nach Ibbenbüren

Am 11. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB werden die TKS 49ers von den Ademax Ballers Ibbenbüren empfangen. Obwohl die diesjährigen Aufsteiger sich nach zehn Spielen und nur einem Sieg auf dem letzten Tabellenplatz befinden, müssen sich die 49ers auswärts beweisen. In gegnerischen Hallen konnte man diese Saison nämlich erst einen Sieg einfahren. Mit dem Tip-Off geht es am Samstag, den 9. Dezember, um 19:00 Uhr los.

Für die TKS 49ers gilt es, am kommenden Wochenende weiter an ihrer Konstanz zu arbeiten und vor allem nach langer Zeit endlich wieder einen Auswärtssieg einzufahren. Insgesamt konnten die 49ers von ihren vier Auswärtsspielen nur eines gewinnen und verloren unter anderem gegen drei Gegner, welche sich alle in der unteren Tabellenhälfte befinden. Nun steht ihnen mit den Ademax Ballers Ibbenbüren das Tabellenschlusslicht im Weg. Anders als die fünftplatzierten 49ers, welche nach zehn Spielen bereits sechs Siege einfahren konnten, gelang es Ibbenbüren bisher nur einmal als Sieger die Halle zu verlassen. Trotzdem darf sich die Mannschaft von Vladimir Pastushenko ein weiteres Mal nicht auf diese Statistik verlassen. Niederlagen gegen Mannschaften wie Bernau, Rostock und zuletzt Itzehoe sind Grund dafür, dass die 49ers mit voller Konzentration das Spiel antreten müssen. Bei den Ademax Ballers muss man sich vor allem auf den Neuzugang Denzel Livingston vorbereiten. Der US-Amerikaner, welcher seinen Vorgänger Ricardo Artis erst vor Kurzem ersetzt hat, kommt in zwei Spielen auf durchschnittlich 18,5 Punkte, 10 Rebounds und 5 Assists. Er spielt sehr vielseitig und strahlt von außen und von innen Gefahr aus. Neben Livingston kommt bei den Gastgebern kein weiterer Spieler auf durchschnittlich zweistellige Punkte. Zweitgefährlichster Spieler ist mit Kai Hänig ein bekanntes Gesicht. Hänig, welcher auf 9,1 Punkte und 7,7 Rebounds kommt, spielte vor Jahren schon mehrmals gegen die 49ers, damals im Trikot der WWU Baskets Münster. 49ers-Headcoach Pastushenko nimmt das anstehende Spiel sehr ernst und analysiert die Gegner wie folgt: „Ibbenbüren ist besser als ihr Tabellenplatz momentan zeigt. Sie hatten bisher viel Pech und um gegen sie erfolgreich zu sein, müssen wir konzentriert antreten. Nur so können wir das Spiel gewinnen.“



Das Spiel kann am kommenden Samstag ab 19:00 Uhr im Livestream der Gastgeber auf YouTube oder im ProB-Livetickerverfolgt werden.

Foto: TKS 49ers