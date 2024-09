Finaler TKS-Kader zum Saisonstart steht

Die TKS 49ers müssen sich leider von weiteren Spielern aus der Vorsaison verabschieden. Mit Ferdinand von Saldern verlässt einer der treffsichersten Dreierspezialisten nach vier Jahren den Verein und die BARMER 2. Basketball Bundesliga. Ihn und auch Felix Schleicher zieht es vorübergehend ins Ausland, weshalb die Tür für eine Rückkehr dennoch offensteht. Leonardo Conzane wechselt derweil für eine größere Rolle zurück in die 1. Regionalliga.

Seitdem Ferdinand von Saldern das Trikot der TKS 49ers überstreifte, war er stets bereit Akzente zu setzen. Mit seinem sicheren Wurf von jenseits der Dreierlinie konnte der Shooting Guard sein Team immer wieder in nur wenigen Minuten auf die Siegerstraße führen und das Momentum auf die Seite der 49ers reißen. Auch in der zweiten Mannschaft spielte er eine zentrale Rolle und trug maßgeblich zum Titelgewinn in der 2. Regionalliga vor zwei Jahren bei. Nun verlässt der 21-jährige Deutschland für ein halbes Jahr in Richtung Finnland, um dort zu studieren. Trotz seines Abgangs hofft man, dass dies kein endgültiger Abschied ist und von Saldern nach seinem Auslandssemester wieder im 49ers-Trikot aufläuft. Zu seinem Abschied hatte er folgendes zu sagen: „Eine unglaublich schöne Zeit geht für mich zu Ende und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich in den letzten vier Jahren das Trikot der 49ers tragen durfte. Ich möchte mich gerne bei allen, die an dieser schönen Zeit beteiligt waren, bedanken. Man wird sich auf jeden Fall wiedersehen!“

Obwohl Felix Schleicher nur eine Saison bei den 49ers spielte, hat auch er einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Als Youngster erhielt er 2024/25 mehrere Kurzeinsätze unter Coach Vladimir Pastushenko und zeigte vor allem in der 2. Regionalliga, was in ihm steckt. Als Big Man war er eine verlässliche Größe in der Zone und hat mit seiner Länge und seinem Einsatz überzeugt. Jetzt zieht es den 20-jährigen in die USA, wo er bei den Jayhawks am Jamestown Community College den nächsten Schritt in seiner Basketballkarriere machen will. Auch bei ihm würde sich der Verein über eine mögliche Rückkehr freuen, aber wünscht in erster Linie alles Gute für die nahe Zukunft!

Leonardo Conzane konnte ähnlich wie Schleicher vergangene Saison vereinzelt Kurzeinsätze in der ProB verzeichnen. Vor allem trat er aber in der 2. Regionalliga für das Farmteam in Aktion. In der kommenden Saison siedelt sich der 22-jährige nun bei seinem neuen Verein in der Mitte der beiden Ligen, nämlich in der 1. Regionalliga, an. Dort wird er für den Berliner Aufsteiger Freibeuter 2010 auflaufen und versuchen, mehr Verantwortung auf dem Spielfeld zu übernehmen.

Nach diesen letzten Abgängen sind die Kaderplanungen der TKS 49ers damit vorerst abgeschlossen. Der feste Kader, bestehend aus 12 Akteuren, wird von zwei weiteren Trainings- bzw. Doppellizenzspielern der 2. Herrenmannschaft ergänzt: Till Wadehn sowie Arthur Bertsch. Die Saisonvorbereitung ist derweil in vollem Gange, die Hälfte der Testspiele sind bereits absolviert und das Team ist heiß auf den Saisonstart am 28. September und das erste Heimspiel am 6. Oktober!

Foto: TKS 49ers