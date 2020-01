Stadtbibliothek als Babysitter

Der Valentinstag rückt näher und mit ihm der Wunsch, etwas Zeit zu zweit zu verbringen. Doch wenn die Familie weit weg wohnt und Freunde vielleicht selbst etwas vorhaben, wird es für Paare mit Kindern schwierig.

Die Stadtbibliothek Teltow hat sich entschlossen zu helfen und plant am 14. Februar von 19:00 bis 22:00 Uhr eine kostenlose Betreuungsaktion. Angelehnt ist diese an die „Lesenächte“ mit Übernachtung, die manche Bibliotheken anbieten. „Dafür fehlen uns leider die räumlichen Kapazitäten“, sagt die Bibliotheksleiterin Andrea Neumann. Und so bieten die Mitarbeiterinnen der Bibliothek am Valentinstag eben eine Abendbetreuung für maximal zehn Kinder ab vier Jahren, während die Eltern etwas allein unternehmen.

Schließlich gibt es in der Bibliothek viele Beschäftigungsmöglichkeiten: lesen, basteln, malen oder spielen. Auch die Teltower Autorin Manuela Kuhlbrodt beteiligt sich an der Aktion und wird etwas vorlesen. „Im Fokus steht natürlich die Leseförderung“, so Neumann weiter. „Schließlich besteht unsere Aufgabe darin, die Kinder von klein auf an Bücher heranzuführen und den Familien unsere Bildungseinrichtung „Bibliothek“ nahezubringen.“ Nur an persönliche Dinge wie Kuscheldecke, Kuscheltier und etwas zu Essen müssen die Eltern selbst denken.

Die Anmeldung ist möglich unter der Rufnummer 03328 4781650 oder per Mail an bibliothek@teltow.de.

Eine Fortsetzung der Aktion gibt es am 14. August, am 29. Mai und am 13. November.

Foto: Linus Schütz auf Pixabay