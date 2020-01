Erfolgreiche Spendensammlung für den Teltower Flügel

Dem Ausgleich der Kaufsumme für den Flügel im Stubenrauchsaal ist Hermann Lamprecht mit seinem Konzert am 24. Januar wieder ein Stück näher gekommen.

Rund 170 Gäste begleiteten den Teltower auf seiner musikalischen Weltreise und bekundeten ihre Begeisterung mit zahlreichen Spenden. Am Ende kamen insgesamt 1.488 Euro zusammen. Damit sind 17.440 von insgesamt 26.200 Euro beglichen.

Lamprecht hatte die Spendensammlung im Jahr 2017 initiiert, weil er der Stadt einen Flügel schenken wollte. Seitdem ist viel Geld durch Teltower Bürgerinnen und Bürger, regionale Unternehmen und Gäste der Stadt gespendet worden, für die Bezahlung des Flügels reichte es aber noch nicht. Das Geld für den Niendorf-Flügel hatte die Stadt Teltow im Dezember 2018 vorgestreckt hatte, um den Flügel bereits zu kaufen und das Veranstaltungsprogramm erweitern zu können. Lamprecht aber weiter will sammeln, bis die vollständige Summe abbezahlt ist. Der Flügel soll am Ende nicht aus Steuergeldern finanziert werden und so ist mit dem Konzert eine Möglichkeit entstanden, wieder auf die Sammlung aufmerksam zu machen.

Das Konzert war eine Komposition aus Anekdoten über Lamprechts Kreuzfahrten, Reisen nach Malta oder zur Verwandtschaft in die USA, gespickt mit den passenden Stücken, die er auch dort auf dem Flügel gespielt hatte. Gezeigt wurden auch die Ton- und Bildaufnahmen der Schülerband „The Young Stars“, zu der Lamprecht in den 1950er Jahren gehört.

Weitere Spenden können unter dem Verwendungszweck „Spende Flügel Stubenrauchsaal“ auf das Konto der Stadt ( Stadt Teltow, MBS Potsdam, IBAN: DE55 1605 0000 3522 025430, BIC: WELADED1PMB) überwiesen werden oder während der Öffnungszeiten (Mo 9-15 Uhr, Di 9-12 & 13.30 – 18 Uhr, Do 9 – 12 & 13.30 – 16Uhr, Fr 9 – 12 Uhr) in der Stadtkasse im Rathaus im 1. OG eingezahlt werden.

Fotos: Dirk Pagels/Stadt Teltow