Damenelferrat startet morgen in die Karnevalssaison – noch Karten zu haben

Morgen noch nichts vor und noch ein Kostüm im Schrank? Der Damenelferrat Rot-Weiß Teltow e.V. hält am 1. Februar um 19:11 Uhr seine erste Prunksitzung im Speisesaal der Stubenrauch-Grundschule in Teltow ab. Ab etwa 22:00 Uhr startet die Aftershowparty, es darf bis 2:00 Uhr getanzt werden. Karten gibt es für jeweils 10 Euro noch an der Abendkasse oder im Restaurant Kartoffelkiste in der Lichterfelder Allee 91 in Teltow.

Aber auch am 8. Februar kann bei der 2. Prunksitzung und am 22. Februar bei der 4. Prunksitzung am selben Ort und zur selben Zeit noch kräftig gefeiert werden. Und für die Kinder gibt es am 16. Februar um 15:00 Uhr einen Termin. Nur die 3. Prunksitzung am 15. Februar ist ausverkauft.

Die Karten gibt es für alle Veranstaltungen wieder in der Kartoffelkiste, online auf www.karneval-in-teltow.de und auch an der Abendkasse, sofern die Veranstaltungen nicht ausverkauft sind. Der Eintritt für den 8. Februar beträgt 12 Euro, der Eintritt für den 22. Februar 15 Euro und für den Kinderkarneval 5 Euro. Begleitpersonen für den Kinderkarneval zahlen 10 Euro.