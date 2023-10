Einbruch in Einfamilienhaus in Teltow

In einer kleinen Nebenstraße westlich der Edelweißstraße in Teltow ist am Montagabend in eine Wohnung eingebrochen worden. Das meldet die Polizeidirektion West.Bei der Rückkehr nach Hause musste der Geschädigte feststellen, dass bislang unbekannte Täter die Terrassentür seines Einfamilienhauses aufhebelten. Sämtliche Räume wurden betreten und durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet. Es wurde eine Strafanzeige aufgenommen, zudem sicherten Kriminaltechniker Spuren.

Foto:Pixabay.com