Teltow – Kind fährt bei Rot und stößt mit Auto zusammen

In Teltow ist am 24. September ein 10-jähriges Kind auf einem Fahrrad in der Warthestraße unterwegs gewesen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhrt der Junge trotz Rot zeigender Ampel über eine Straße und es kam zum Zusammenstoß mit einem Auto.

Der Junge, der einen Helm trug, prallte auf die Frontscheibe des Autos, die stark beschädigt wurde. Nach vorliegenden Erkenntnissen wurde er dabei jedoch nur leicht verletzt. Ein Erziehungsberechtigter war vor Ort. Nach einer ersten Inaugenscheinnahme des Kindes durch Rettungskräfte lehnte dieser jedoch eine weitere Untersuchung des Kindes in einem Krankenhaus ab.

Die 74-jährige Fahrerin des Autos blieb unverletzt. Die Polizei nahm eine Unfallanzeige auf. Auf etwa 5.000 Euro belief sich der entstandene Sachschaden. Das Auto war durch den Schaden an der Frontscheibe nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Foto: Pixabay.com