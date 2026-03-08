Die 49ers verlieren, trotz eines überlegenen Auftritts, an der Freiwurflinie

Von Anfang an wird klar, dieses Spiel wird keinen eindeutigen Sieger hervorbringen. Die Seawolves erwischen zwar einen besseren Start und gehen mit bis zu 8:2 in Führung, doch die 49ers erholen sich schnell von der anfänglichen Schwäche. Ebenso im zweiten Abschnitt, die Gastgeber können wieder eine bis zu 9 Punkte Führung aufbauen, welche die 49ers innerhalb von 4 Minuten in eine 2 Punkte Führung zur Halbzeit drehen können.

Doch hier wird bereits die Foul Problematik relevant, so sehr sogar, dass sich Head Coach der 49ers, Drazan Tomic, ein Technisches Foul für das Beschweren bei den Schiedsrichtern abholt. Nach einer Situation, wo beim Abschluss unterm Korb, direkt vor Augen des Schiedsrichters, ein vermeintliches Foul an Carlo Meyer nicht gepfiffen wurde. Dies wird nicht die einzige Situation sein, wo solche vermeintlich nicht gegebene Fouls dermaßen für Frustration sorgen, dass sich Spieler der 49ers so lautstark beschweren, dass sie ein Technisches Foul bekommen. Jannis Hund bekommt ein solches, nachdem er im letzten Angriff des 3. Viertels vermeintlich einen Schlag auf den Arm bekommt und deswegen den Ball verliert, was ihn die Fassung verlieren lässt. Die dritte Situation trifft den Captain der 49ers im 4. Viertel, nachdem dieser ein kleinliches Defensiv Foul angehängt bekommt.

3 Technische Fouls und eine Foulbilanz von 16:31, und dementsprechende Freiwurfversuche von 42:13, erzeugt gerechtfertigt deutliche Frustration bei Spielern, Coaches und Fans. Bei einem so bedeutenden Spiel für den Klassenerhalt der 49ers ist die Empörung dementsprechend groß.

Im 3. Viertel dreht sich das Spiel zu Gunsten der Seawolves: 10 Punkte von Chris Frazier und eine 8:3 Foulbilanz lässt eine 6 Punkte Führung aufkommen. Doch leider können die 49ers diese nicht so schnell wie in der ersten Hälfte schließen, weswegen die Führung auf bis zu 10 Punkte anwachsen lässt. So schnell ließen die 49ers sich dann doch nicht ein solch wichtiges Spiel aus den Händen gleiten, langsam aber sicher arbeiten sie sich wieder an die Gastgeber heran, bis sie auf 4 Punkte mit noch 2 Minuten auf der Uhr erneut in Schlagdistanz kommen.

Leider ist dies so nah, wie die 49ers an den Sieg kommen werden. In den letzten 2 Minuten fallen keine Körbe mehr, vergeblich sind die Versuche von der 3er Linie, trotz mehrerer Offensiv Rebounds. Die Gastgeber kommen hingegen 4-mal in dieser Zeit an die Freiwurflinie und können so ihren Sieg mit 86:78 sichern.

Umso bitterer für die 49ers, welche nun nur noch 3 Spiele haben, um sich vor dem Abstieg zu retten, jedes Spiel muss sitzen. Die nächste Chance haben sie am 15. März um 16 Uhr zu Hause in der BBS in Kleinmachnow gegen die Temps Shooters aus Neustadt.

Foto: Felix Rothe