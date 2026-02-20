49ers als Underdogs in Essen

Nach einem Spieltag Pause treffen die 49ers am 21. Februar in Essen auf die Tabellenspitze. Ein erneut vollständiges Stahnsdorfer Team ist dennoch nicht zu unterschätzen.

Essen hat diese Saison bisher nur 4 Spiele verloren, davon nur eins gegen ein Team außerhalb der Top 5, der aktuellen Tabelle. Mit einer Bilanz von 17:4 führen Sie die Liga an und haben so ihren Playoff Einzug jetzt schon gesichert.

Hinspiel nicht so eindeutig wie der Endstand

Doch abzuschreiben ist das Spiel definitiv nicht. Nach anfänglich schwachen 3 Minuten, können die 49ers im Hinspiel den Abstand stabil halten und teils sogar bis auf 5 Punkte wieder herankommen. Das dennoch deutliche Ergebnis kam erst in den letzten 6 Minuten, durch allein 10 Punkte von Marc Frederici zustande. Wenn aus 31 starken Minuten 40 werden, dann können die 49ers also um den Sieg spielen.

Die Defense muss sitzen für eine Chance

Für das Rückspiel wird erneut das Stoppen der Essener Attacken außerhalb der 3er Linie von hoher Priorität sein. Die Gastgeber sind nicht nur das allgemein effizienteste Team aus dem Feld, sondern auch aus der Entfernung führend mit einer 35%igen Trefferquote. Die Defense muss bei den 49ers sitzen, um in der Offensive überhaupt die Möglichkeit zu geben mitzuhalten. In der durchschnittlich erzielten Punktzahl trennen die Teams 14 Punkte. Ein offensiver Patzer wie gegen Sandersdorf im letzten Spiel würde hier das Spiel schon früh aus der Hand geben.

Es wäre nicht der erste Upset

Für die 49ers wäre ein Sieg nicht der erste gegen ein Top Team. Sowohl das Hin- als auch das Rückspiel gegen die aktuell 4.platzierten Schwelmer könnten sie sich stehlen. Als ein Team, was sich von der Underdog-Rolle nicht beeinflussen lässt, wäre es ein Fehler der Miners, die 49ers zu unterschätzen.

Voller Kader

Die 49ers sind wieder komplett, Yannick Hildebrandt wird voraussichtlich von seinem Muskelfaserriss zurückkehren. Für die Defense und das Rebounding eine überaus wichtige Ergänzung, welche in vergangenen Spielen spürbar gefehlt hat.

Tipp-Off startet um 19:30 in der Essener “Sporthalle Am Hallo“.

Foto: Felix Rothe